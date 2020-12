W nowym serialu Marvela "What If…" usłyszymy głos Chadwicka Bosemana

Na liście niedawno ogłoszonych przez studia Disneya i Marvela nowych produkcji znalazło się miejsce dla komiksowego serialu "What If…?". W jednej ze scen zaprezentowanych w jego zwiastunie pojawił się król T’Challa aka Czarna Pantera, w którego wcielał się zmarły w sierpniu tego roku Chadwick Boseman. Szef studia Marvela, Kevin Feige odniósł się do spekulacji na temat tego, czy do zdubbingowania T’Challi zatrudniony będzie inny aktor. Zapewnił, że Boseman zdołał nagrać kwestie do kilku odcinków serialu.

Chadwick Boseman

"Chadwick Boseman pojawił się na około czterech sesjach nagraniowych i nagrał kilka odcinków serialu. Z perspektywy czasu to bardzo poruszające" - poinformował Kevin Feige w wywiadzie dla "Emmy Magazine". W tej rozmowie zdradził też kilka informacji na temat innych nadchodzących seriali Marvela. Opowiedział m.in. nieco więcej na temat serialu "The Falcon and the Winter Soldier", który na platformę Disney+ trafi 19 marca 2021 roku.



Chadwick Boseman: Czarna Pantera Hollywood

Początkowo zainteresowany reżyserią, Boseman ukończył British American Drama Academy na Oxfordzie. Od 2002 do 2007 roku był instruktorem aktorstwa w Nowym Jorku. W 2008 postanowił samemu spróbować swych sił w zawodzie. Dotychczas występujący jedynie w pojedynczych odcinkach seriali telewizyjnych, debiutował w kinie w biograficznym "Ekspres - bohater futbolu". Następnie próbował swych sił w telewizji, dołączając do obsad kilku nieudanych seriali.

"To stosunkowo aktualna seria. Choć umiejscowiona w świecie Marvela, jest odwzorowaniem prawdziwego świata. Biorąc pod uwagę, że scenariusz serialu był pisany w ubiegłym roku, z czasem nabrał jeszcze bardziej istotnego, przejmującego i aktualnego wymiaru" - mówi Feige o produkcji, w której główne role zagrają Sebastian Stan i Anthony Mackie.



Szef Marvel Studios przybliżył eż serial zatytułowany "She-Hulk". Według jego zapowiedzi będzie to prawnicza komedia. "Nigdy jeszcze czegoś takiego nie robiliśmy" - stwierdził Feige. Jego słowa nie powinny dziwić, biorąc pod uwagę to, że oryginalny komiks, na którego podstawie powstanie serial, także skupiał się na humorze. Odnosząc się do serialu "She-Hulk", szef Marvela nie potwierdził, że tytułową rolę zagra w nim Tatiana Maslany. Ale nie uciął też spekulacji na temat jej udziału.

Zgodnie z tytułem serialu ("Co by było, gdyby") fabuła "What If...?" poświęcona zostanie spekulacjom na temat tego, jak inaczej mogłyby się rozegrać wydarzenia znane z filmów Marvela i jakie byłyby tego konsekwencje. Dziesięcioodcinkowy serial powinien mieć swoją premierę w połowie przyszłego roku. Wcześniej, bo już od piątku 18 grudnia, Chadwicka Bosemana można oglądać w jego ostatniej roli. Zagrał ją w netfliksowym filmie "Ma Rainey: Matka bluesa".