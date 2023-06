W Londynie stanie pomnik Indiany Jonesa. Dołączy do kultowych bohaterów

Aleja pomników postaci filmowych Scenes in the Square to projekt realizowany od 2020 roku stworzony przez organizację Heart of London i Radę Westminsteru. Jest jedną z popularniejszych bezpłatnych atrakcji turystycznych stolicy Anglii. Odlane z brązu posągi przedstawiają nie tylko słynne filmowe postaci, ale też słynne rekwizyty i sceny. Jak twierdzi Mark Williams, dyrektor Destination for Heart of London Business Alliance, wszyscy są niezmiernie podekscytowani przed powitaniem w Scenes in the Square Indiany Jonesa. "Szlak pomników to prawdziwa celebracja rozrywki. Niewiele postaci jest bardziej godnych dołączenia do tego grona niż legendarny Indiana Jones" - powiedział.