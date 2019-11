W Łodzi odsłonięto gwiazdy Katarzyny Figury i Jerzego Stuhra

W Łódzkiej Alei Gwiazd przy ul. Piotrkowskiej odsłonięto w sobotę gwiazdy Katarzyny Figury i Jerzego Stuhra. Już uhonorowano w ten sposób 78 osób zasłużonych dla kinematografii.

Katarzyna Figura (L) i Jerzy Stuhr (P) w łódzkiej Alei Gwiazd, /Grzegorz Michałowski / PAP

- Takie spotkania są dla nas wielką radością i świętem kina. Tworzymy coś pięknego, zapisujemy wspaniałe i ważne chwile w naszej pamięci i utrwalamy tak, by kolejne pokolenia wracały do tych filmów, które stworzyliśmy m.in. razem z Jerzym [Stuhrem] - powiedziała Katarzyna Figura.



Dodała, że "Łódź na zawsze pozostanie filmowa - to cudowny przymiotnik, piękna cecha".

Z kolei Jerzy Stuhr po odsłonięciu swojej gwiazdy podziękował, że został na niej doceniony nie tylko jako aktor, ale też reżyser. Zwrócił uwagę, że gwiazda na ul. Piotrkowskiej znajduje się w sąsiedztwie Grand Hotelu, w którym na III piętrze znajduje się honorowy "apartament Jerzego Stuhra".

- Gwiazda będzie dla mnie jednym z najbliższych mi miejsc na Ziemi - poza Krakowem i Rzymem. Właśnie tu, w tym łódzkim hotelu zostały wymyślone takie historyczne kwestie, jak "Kobieta mnie bije" czy "Na Wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja" - wspominał.

Zdjęcie Jerzy Stuhr pozuje do zdjęć przy odsłoniętej gwieździe z jego nazwiskiem w Łódzkiej Alei Gwiazd / Grzegorz Michałowski / PAP

Przed odsłonięciem gwiazd Figura i Stuhr odwiedzili świeżo wyremontowaną siedzibę Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka przypomniała, że właśnie tam realizowano zdjęcia Szuflandii z filmu "Kingsajz" Juliusza Machulskiego, w którym zagrali oboje artyści. Po transformacji ustrojowej obiekt ten z wolna popadał w ruinę.

- Przez wiele lat władze Łodzi zabiegały, by odzyskał swój blask. Można powiedzieć, że Katarzyna Figura i Jerzy Stuhr to nasi rodzice chrzestni budynku, który został właśnie oddany przy ul. Wólczańskiej 17 - zaznaczyła wiceprezydent.

Zdjęcie Katarzyna Figura pozuje do zdjęć przy odsłoniętej gwieździe z jej nazwiskiem w Łódzkiej Alei Gwiazd / Grzegorz Michałowski / PAP

Katarzyna Figura jest jedną z najpopularniejszych aktorek polskiego kina. Wiele jej ról w filmach z lat 80. i 90. m.in. w "Pociągu do Hollywood", "Kingsajzie", "W klatce", "Porno" czy "Pierścieniu i Róży" - zostało uznanych za ikoniczne. Artystka grała w produkcjach najwybitniejszych polskich reżyserów, m.in. Andrzeja Kondratiuka, Juliusza Machulskiego, Jerzego Stuhra, Janusza Majewskiego, Radosława Piwowarskiego, Janusza Zaorskiego, Andrzeja Wajdy i Romana Polańskiego. Figura ma na koncie wiele nagród - także za także kreacje sceniczne. Od lat występuje na scenach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie.



Jerzy Stuhr jest aktorem oraz reżyserem teatralnym i filmowym, scenarzystą, jurorem międzynarodowych festiwali filmowych, autorem książek; od lat działa charytatywnie. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej i Polskiej Akademii Filmowej. Nagradzany wielokrotnie jako aktor i reżyser oraz autor scenariuszy na krajowych i zagranicznych festiwalach, otrzymał wiele prestiżowych nagród za całokształt twórczości.

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Przed Figurą i Stuhrem uhonorowano gwiazdami 76 osób zasłużonych dla polskiej kinematografii, m.in. reżyserów, aktorów, twórców muzyki filmowej.