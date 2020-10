W Łodzi odsłonięto gwiazdy Barbary Połomskiej i Michała Szewczyka

W Łódzkiej Alei Gwiazd przy ul. Piotrkowskiej odsłonięto w czwartek gwiazdy Barbary Połomskiej i Michała Szewczyka - aktorów związanych związanych z Teatrem Powszechnym w Łodzi. Wydarzenie stanowi część obchodzonego w 2020 roku 75-lecia teatru.

Aktor Teatru Powszechnego w Łodzi Michał Szewczyk podczas uroczystości odsłonięcia jego Gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd /Grzegorz Michałowski / PAP

Fundatorem gwiazd Połomskiej i Szewczyka jest Powszechny. Należą on do najpopularniejszych aktorów tego teatru. Zapisali także duży rozdział w historii polskiej kinematografii, kreując wiele ról filmowych.



"Do niedawna, kiedy słyszałam pytanie - co uważa pani za swój największy sukces? odpowiadałam: budowa Małej Sceny teatru. Teraz dodałabym: gwiazdy Barbary Połomskiej i Michała Szewczyka w Łódzkiej Alei Gwiazd. (...) Uważam, że na Piotrkowskiej powinno znaleźć miejsce większość twórców polskiego kina, którzy budowali Łódź filmową i teatralną i którzy swoje życie zawodowe oddali Łodzi" - mówi dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska, pomysłodawczyni gwiazd Barbary Połomskiej i Michała Szewczyka.



Połomska była gwiazdą polskiego kina lat 60. i 70. Krytyka określała ją "polską Brigitte Bardot", a gazety donosiły o jej międzynarodowych sukcesach. To odtwórczyni głównych ról kobiecych w filmach "Eroica" i "Zezowate szczęście" Andrzeja Munka oraz "Inspekcja pana Anatola" Jana Rybkowskiego. Na dużym ekranie wystąpiła także m.in. w "Skarbie kapitana Martensa" Jerzego Passendorfera, "Ósmym dniu tygodnia" Aleksandra Forda, "Dwóch żebrach Adama" Janusza Morgensterna, "Matce królów" Janusza Zaorskiego czy "Dziejach mistrza Twardowskiego" w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego oraz serialach "Kapitan Sowa na tropie", "Piąta strona świata", "Sposób na Piotrusia".

Zdjęcie Syn aktorki łodzkiego Teatru Powszechnego Barbary Połomskiej Marcin Połomski (C) podczas uroczystości odsłonięcia jej Gwiazdy w Łódzkiej Alei Gwiazd / Grzegorz Michałowski / PAP

Zagrała w sumie w kilkudziesięciu filmach i serialach telewizyjnych, jednak mimo sukcesów pozostała wierna teatrowi i Łodzi. Kilkadziesiąt ról stworzonych przez blisko 60 lat na deskach Teatru Powszechnego przysporzyło Połomskiej ogromną sympatię oraz uznanie publiczności i krytyki. Na swoim koncie ma wiele wyróżnień m.in. "Złotą Maskę", dwukrotne zwycięstwo w plebiscycie "Szukamy ulubieńców publiczności" i "Srebrny Pierścień".



Szewczyk szerokiej publiczności dał się natomiast poznać w kilkudziesięciu filmach i serialach telewizyjnych m.in. w: "Królu Maciusiu I" Wandy Jakubowskiej, "Eroice" Munka, "Pan Anatol szuka miliona" Rybkowskiego, "Historii żółtej ciżemki" Sylwestra Chęcińskiego, "O dwóch takich, co ukradli księżyc" Jana Batorego, "Prawo i pięść" w reżyserii Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego oraz w "Stawce większej niż życie", "Domu", "Klanie", "Na Wspólnej", "Komisarzu Alexie" i "Na dobre i na złe".



Od 1958 r. aktor na stałe związany jest z Teatrem Powszechnym, w którym stworzył ponad 125 ról, m.in. w "My Fair Lady", "Bereziakach" i "Boso, ale w ostrogach" w reżyserii Romana Sykały; "Klubie Pickwicka" Jana Bratkowskiego; "Matce Courage" Jerzego Hoffmanna; "Szwejku" Janusza Zaorskiego; "Słoniu" Andrzeja Kondratiuka; "Igraszkach z diabłem" Józefa Grudy; "Śpiewniku domowym" Adama Hanuszkiewicza; "Damach i huzarach" Agnieszki Glińskiej.



Zarówno Połomska, jak i Szewczyk, są do dziś aktywni zawodowo.



W 2015 roku wystąpili w stworzonym specjalnie z okazji 70-lecia Teatru Powszechnego w Łodzi prapremierowym spektaklu "Wytwórnia piosenek" w reżyserii Macieja i Adama Wojtyszków i ze scenografią Allana Starskiego. Autorzy sztuki poświęcili osobny wątek właśnie Połomskiej i Szewczykowi.



Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda Andrzeja Seweryna została wmurowana dwa lata później.



Dotąd odsłonięto ponad 70 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję; aktorów - Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Wojciecha Pszoniaka, Leona Niemczyka i Tadeusza Łomnickiego oraz twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Piotra Hertla, Henryka Kuźniaka, a także operatorów, producentów, a także autora filmów animowanych Tomasza Bagińskiego.