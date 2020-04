W kontynuacji „Szczurów z supermarketu” pojawi się wątek koronawirusa

Choć wyreżyserowany przez Kevina Smitha film „Szczury z supermarketu” okazał się klapą finansową, dla fanów reżysera pozostał jednym z ulubionych w jego dorobku. W przygotowaniu jest jego kontynuacja, która nosić będzie tytuł „Twilight of the Mallrats”. W swoim podcaście Kevin Smith zdradził, że jednym z motywów, jaki znajdzie się w filmie będzie wpływ pandemii koronawirusa na upadek amerykańskich galerii handlowych.

"Podczas pracy nad scenariuszem kontynuacji 'Szczurów z supermarketu' natknąłem się na artykuł dotyczący zakupowej apokalipsy, która w 2020 roku spowoduje zamknięcie części sklepów. Panująca pandemia tylko ją przyspieszy, w efekcie wiele wielkich sklepów i znanych marek zniknie raz na zawsze. A to z kolei sprawi, że znikną one również z galerii handlowych, które w tej sytuacji także skazane będą na upadek. Dla gościa, który pisze scenariusz filmu z akcją rozgrywającą się w centrum handlowym była to bardzo interesująca informacja" - powiedział Kevin Smith w podcaście "FatMan Beyond LIVE!".



"Temat pandemii pojawi się więc w moim scenariuszu, bo będzie się o niej wspominać jeszcze przez lata. Koronawirus i związane z nim historie będą pojawiać się w fabułach filmów podobnie jak tragedia z 11 września" - przekonuje dalej reżyser.



Kevin Smith pracuje nad kontynuacją "Szczurów z supermarketu" już od dłuższego czasu. W planach było stworzenie jej w postaci serialu, ale nic z tego nie wyszło. Z kolei według ostatnich informacji przekazywanych przez Smitha, film "Twilight of the Mallrats" ma być wariacją na temat "Szklanej pułapki" z akcją umiejscowioną w centrum handlowym.



Nie wiadomo też, kiedy można spodziewać się premiery tego filmu. Smith pracuje równolegle nad kilkoma projektami filmowymi, w tym trzecią częścią "Sprzedawców". W planach reżysera jest również film zatytułowany "Moose Jaws", który według zapowiedzi ma być zwieńczeniem trylogii zapoczątkowanej filmami "Kieł" i "Yoga Hosers".