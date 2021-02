W kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" pojawi się wątek pandemii

Sarah Jessica Parker w wywiadzie dla magazynu "Vanity Fair" zdradziła, że w kontynuacji „Seksu w wielkim mieście”, której nadano tytuł „And just like that”, oddane będą realia życia w Nowym Jorku w dobie pandemii. Aktora nie otrzymała jeszcze gotowego scenariusza, ale jest w kontakcie ze scenarzystkami pracującymi przy tej produkcji.

Sarah Jessica Parker na premierze kinowej wersji "Seksu w wielkim mieście" /Dylan Martinez/Reuters / Agencja FORUM

"Seks w wielkim mieście" powróci - ta wiadomość na początku stycznia zelektryzowała fanów serialu. HBO Max zamówiło 10-odcinkową kontynuację przygód Carrie Bradshaw i jej przyjaciółek. Serial otrzymał nowy tytuł "And just like that". Ponownie zobaczymy Sarę Jessicę Parker, Cynthię Nixon i Kristin Davis oraz grane przez nie Carrie, Mirandę i Charlotte. Zabraknie natomiast Kim Cattrall i jej bohaterki, Samanthy. Podobno aktorko zarobią ponad 1 milion dolarów za każdy odcinek. Zdjęcia do nowej serii mają ruszyć późną wiosną w Nowym Jorku.



Producentem wykonawczym jest Michael Patrick King, który grał pierwszy skrzypce także przy pierwszym "Seksie w wielkim mieście". Nowością jest to, że za scenariusz odpowiadają same kobiety. Sarah Jessica Parker uchyliła rąbka tajemnicy na temat ich zamysłów. "Covid-19 oczywiście będzie częścią fabuły, bo dotknął miasto, w którym żyją bohaterki serialu. Jak zmieniają się przyjaciele, gdy przyjaciele znikają? Mam nadzieję, że scenarzyści dobrze się temu przyjrzą" - przyznała odtwórczyni roli Carrie Bradshaw w rozmowie z "Vanity Fair".



"Jak sobie radzą z mediami społecznościowymi? Jak wygląda życia Mirand i Charlotte, kiedy oboje są matkami nastolatków. Gdzie Carry, której rodziną są przyjaciele, jest teraz zawodowo? Jak zmiany polityczne wpłynęły na to, co robi? Czy wciąż prowadzi swoją rubrykę? Czy napisała jeszcze jakieś książki? A może ma podcast? Co znaczy dla niej teraz moda?" - Parker mnoży kolejny pytania, na które odpowiedzi poznamy za jakiś czas.



"Seks w wielkim mieście" produkowany był w latach 1998-2004 przez HBO. Do tej pory doczekał się sześciu sezonów. Później powstały także dwa filmy fabularne kontynuujące losy bohaterów serialu. Ostatni ukazał się w 2010 roku.