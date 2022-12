Z całą pewnością w te święta Bruce'owi Willisowi nie zabraknie miłości. We wtorek Demi Moore opublikowała na Instagramię serię zdjęć, na których pokazuje, jak jej najbliżsi przygotowują się do nadchodzącego Bożego Narodzenia.



Bruce Willis: Święta w otoczeniun ukochanych kobiet

"Jesteśmy RODZINĄ!! Wprowadzamy się w świąteczny nastrój!" - podpisała zdjęcie grupowe, na którym czule obejmuje Bruce'a Willisa. Na fotografii znajduje się również obecna żona aktora - Emma Heming Willis, a także piątka jego córek - 28-letnia Tallulah, 31-letnia Scout i 34-letnia Rumer (które ma ze związku z Moore) oraz 8-letnia Evelyn i 10-letnia Mabel (z małżeństwa z Heming).



Patchworkowa rodzina pozuje przed owiniętymi girlandami schodami, a tuż za nimi stoi choinka. Dodatkowo Willis trzyma psa Tallulah, Pilafa.



Kolejne zdjęcia zamieszczone przez Moore przedstawiają m.in. Willisa i Heming trzymających się za ręce przy stole i uśmiechających się.

Dzięki fotografiom możemy się przekonać, w jakim stanie jest obecnie gwiazdor kina, który z powodu ciężkiej choroby musiał zakończyć karierę.

Fotografie powstały najpewniej na początku miesiąca. Już w zeszłym tygodniu Tallulah udostępniła bowiem na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje z mamą, tatą i ukochanym psem.



"Komunikacja wiązką laserową między Pilawem i tatą jest oszałamiająca" - napisał Tallulah w podpisie fotografii, w której tle znajduje się ozdobny wieńcem z czerwoną wstążką wiszący na szklanych drzwiach.



"Kocham moich rodziców i moją rodzinę - naprawdę, naprawdę!" - dodała Tallulah.



Bruce Willis: Przez afazję musiał zakończyć karierę

Przypomnijmy, że w marcu tego roku rodzina hollywoodzkiego gwiazdora ujawniła, że Bruce Willis cierpi na afazję i w związku z tym musi zakończyć karierę.

"Jako rodzina chcieliśmy się podzielić informacją, że nasz ukochany Bruce ma problemy ze zdrowiem i niedawno zdiagnozowano u niego afazję, która wpływa na jego zdolności poznawcze" - członkowie rodziny Willisa napisali specjalnym oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W związku z ciężkim stanem zdrowia Willis podjął decyzję o zakończeniu kariery aktorskiej - dodano w komunikacie podpisanym przez byłą żonę gwiazdora Demi Moore , a także obecną małżonkę Willisa Emmę Heming - i pięć jego córek.

Afazja to utrata zdolności do komunikacji. Chory nie jest w stanie mówić lub nie rozumie wypowiadanych do niego słów. Główną przyczyną afazji są uszkodzenia struktury mózgu. Najczęściej wynikają one z powodu ostrego udaru mózgu.

Poza utratą zdolności do mówienia lub rozumienia cudzych słów, u chorych z afazją pojawić się mogą także inne objawy. Najczęściej dochodzi do problemów z pamięcią, porażenia ciała, zaburzeń połykania czy zaburzeń widzenia.

Czym objawia się afazja? Najważniejsze informacje!



Bruce Willis: Rodzina aktora modli się o świąteczny cud

Jakiś czas temu portal Radar Online informował, że od czasu zakończenia aktorskiej kariery przez Willisa, cała rodzina stara się spędzać z nim jak najwięcej czasu. "Wiedzą, że nie będzie z nimi na zawsze, Starają się więc pielęgnować każdą chwilę" - Radar Online cytował anonimowego informatora.

"Demi jest w nieustannym kontakcie z Bruce'em i Emmą. Wykorzystuje każdą okazję, żeby spędzić z nim czas. Jeśli nie ma jej przy nim, dzwoni do niego, żeby Bruce mógł usłyszeć jej głos" - zapewniał Radar Online.

"Dziewczyny nie wyobrażają sobie świat bez Bruce'a" - przekonywał informator Radar Online, kończąc wypowiedź słowami: "Jedyne, co mogą zrobić, to powiedzieć mu, że go kochają i modlić się o świąteczny cud".