"W jak morderstwo": Jest zwiastun komedii kryminalnej

Herkules Poirot i Sherlock Holmes - śledczy idealni? W komedii "W jak morderstwo" perfekcyjnego detektywa tworzy dwójka bohaterów! To Magda (Anna Smołowik), "dziewczyna z sąsiedztwa", która prawidła kryminału ma w małym paluszku i Jacek (Paweł Domagała), komisarz policji, który mdleje na widok krwi... Historia ich śledztwa zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie nieprzerwanie rośnie. Premiera filmu w reżyserii Piotra Mularuka już 18 czerwca. Dziś prezentujemy zwiastun filmu.

Paweł Domagała na planie filmu "W jak morderstwo" /materiały prasowe

- "W jak morderstwo" to kolorowy kryminał komediowy w starym stylu. Gram w nim Magdę, mieszkankę Podkowy Leśnej, przykładną żonę, mamę dwójki dzieci. Magda nie odpuszcza pewnej tajemniczej sprawie sprzed lat, nie może o niej zapomnieć. Gdy przypadkowo odkrywa zbrodnię w miasteczku, budzi się w niej potrzeba rozwiązania tajemnicy i poskładania swojego świata na nowo. Sprawcy poszukuje inspektor Sikora grany przez Pawła Domagałę. Nasi bohaterowie próbują rozwikłać zagadkę, tylko każdy w swoim stylu. Ścierają się tak samo często, jak wspierają - mówi Anna Smołowik.



- Sikora to chłopak z sąsiedztwa, który w Podkowie żyje od zawsze. Wszyscy go znają i lubią, ale nikt nie traktuje go zbyt poważnie - tak Paweł Domagała opisuje bohatera, którego gra. - Rzadko zdarza się zagrać w kinie gatunkowym, gdzie można pobawić się mocną formą. Dla aktora to zawsze duża przygoda. "W jak morderstwo" polecam wszystkim, którzy mają ochotę na fajną, inteligentną pełną wdzięku rozrywkę - dodaje.

W komedii z wciągającą zagadką "kto zabił?" oglądać możemy plejadę polskich gwiazd. Obok Anny Smołowik i Pawłą Domagały na ekranie pojawią się: Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Olga Sarzyńska, Przemysław Bluszcz, Przemysław Stippa, Jacek Knap, Emma Giegżno, Sandra Herbich oraz Jowita Budnik.



Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Piotr Mularuk. "W jak morderstwo" oparte jest na książce Katarzyny Gacek o tym samym tytule. Autorka jest również współscenarzystką filmu.

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa - ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.



A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?