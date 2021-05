"W jak morderstwo": Anna Smołowik i jej "Szósty zmysł" [teledysk]

Niezbędny u każdego dobrego detektywa? Szósty zmysł! "Szósty zmysł" to również tytuł utworu specjalnie skomponowanego do komedii kryminalnej "W jak morderstwo". Piosenkę wykonuje Anna Smołowik, która w filmie wciela się w postać głównej bohaterki.

Główna bohaterka filmu - wielka miłośniczka kryminałów, mająca twórczość Agathy Christie w małym paluszku, sama trafia na trop tajemniczej sprawy...



- Ten utwór idealnie oddaje klimat całego filmu. Chociaż nagrywanie piosenki to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, to świetnie się przy tym bawiłam! Mam nadzieję, że zarówno słuchaczom, jak i później widzom w kinie towarzyszyć będą podobne emocje - mówi Anna Smołowik.

Autorką słów piosenki "Szósty zmysł" jest Zuzanna Wrońska, muzykę skomponował Marcin Macuk. Utwór powstał specjalnie do filmu "W jak morderstwo".

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Piotr Mularuk. "W jak morderstwo" oparte jest na książce Katarzyny Gacek o tym samym tytule. Autorka jest również współscenarzystką filmu.

Na ekranie partnerują Smołowik m.in. Paweł Domagała, Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Dorota Segda, Szymon Bobrowski, Przemysław Bluszcz, Olga Sarzyńska oraz Jowita Budnik. Intrygujące, zabawne i doskonale zagrane "W jak morderstwo" w kinach już 18 czerwca.

Spokojną Podkową Leśną wstrząsa morderstwo. Ciało ofiary, młodej kobiety, znajduje Magda, gospodyni domowa i nałogowa czytelniczka kryminałów. Policyjne śledztwo prowadzi komisarz Jacek Sikora. Niestety, brak mu zmysłu rasowego detektywa - ten ma Magda. Kiedy okazuje się, że ofiara miała na szyi wisiorek w kształcie litery "W", należący do dawno zaginionej przyjaciółki Magdy, kobieta postanawia wyjaśnić tę sprawę na własną rękę.



A to oznacza nieustanne wtrącanie się w pracę nieporadnego komisarza. Podejrzanych jest mnóstwo, poszlak niewiele. Tropy prowadzą do najbardziej szanowanych mieszkańców Podkowy, a nawet szejka Kataru... Czy Magdzie i Sikorze uda się dojść do prawdy i rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa?