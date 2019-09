"W głębi lasu": Nowy polski serial oryginalny Netflix

W 2020 roku odbędzie się premiera kolejnego polskiego serialu oryginalnego Netflix. "W głębi lasu" to adaptacja bestsellerowego thrillera Harlana Cobena o tym samym tytule. Nad serialem pracują już Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem") i Bartosz Konopka ("Krew Boga").

Leszek Dawid i Bartosz Konopka /Netflix /materiały prasowe

"Czasem lepiej zostawić sprawy takimi jakie są, bo nigdy nie wiesz, co można odkryć..." - zapowiada nowa produkcję Netflix.

Sześcioodcinkowy serial reżyserują Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem") oraz Bartosz Konopka ("Królik po berlińsku").

"W głębi lasu" to kolejna produkcja Netflix rozgrywająca się w Polsce. Fabuła obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego.

Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował legnie w gruzach.

"Jestem bardzo dumny, że współpracuję z niesamowitą obsadą i twórcami z Polski" - mówi producent wykonawczy i autor książki Harlan Coben.

"'W głębi lasu' to historia pełna tajemnic. Chcesz za nią iść. Nierozwiązane sprawy z młodości możesz zakopać głęboko, a one i tak cię dopadną któregoś dnia. Fascynuje mnie konfrontacja z beztroskim czasem dorastania. Zajrzeć tam, gdzie zostawiłeś najpiękniejsze, a zarazem najokrutniejsze doświadczenia w swoim życiu" - dodaje Leszek Dawid.

"Paweł Kopiński jest dla mnie niezwykłym bohaterem. Chciałbym mieć tyle siły co on. Los przetoczył się przez jego życie jak tornado, zabrał mu najbliższe osoby, naznaczył go porzuceniem, samotnością, zdradą, a mimo tego, ten facet ciągle wstaje, walczy i nie traci wiary w ludzi. Jeśli jemu się uda pokonać swoje demony, uznać błędy, zmierzyć z przeszłością, sięgnąć po prawdę, odzyskać spokój i wybaczyć sobie - to wierzę, że mnie też może się udać. To jest najbardziej budujący przekaz tej opowieści" - wyznaje Bartosz Konopka.

Autorami scenariusza są Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski. Serial produkuje ATM Grupa. Producentką kreatywną jest Anna Nagler (Ukryta gra), producentami wykonawczymi natomiast są Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben.

"W głębi lasu" to kolejna, obok brytyjskiej serii "The Stranger oraz hiszpańskiego El Inocente, współpraca między Cobenem a Netflix. Projekt jest wsparty finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.