W Australii kręcą serial o młodości Dwayne'a Johnsona

Dwayne Johnson już drugi rok z rzędu otwiera ranking aktorów-milionerów. Popularność zdobył jednak wcześniej - jako zapaśnik o pseudonimie "The Rock" w cyklu aranżowanych walk, gdzie chwyty zapaśnicze i ciosy są równie istotne, jak pyskówki zawodników. Właśnie ten wątek stanie się osnową nowej produkcji.

Czy Dwayne Johnson pojawi się w opowiadającym o nim serialu? /Steve Dietl/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

O tym, że rozpoczęto kręcenie 11-odcinkowego komediowego serialu o młodzieńczych losach Johnsona, poinformowała aktorka Stacey Leilua, która występuje w tej produkcji w roli matki aktora, Aty Johnson. Oznajmiła to w niecodzienny sposób: pochwaliła się w mediach społecznościowych, że otrzymała od... alkohol, by należycie uczciła rozpoczęcie zdjęć.



Na opublikowanym zdjęciu widać butelkę tequili, produkowanej przez firmę należącą do Johnsona. Butelka stoi nad kartką z wydrukiem: "Gratulujemy rozpoczęcia produkcji 'Young Rock'. Ciesz się Teremaną (marka tequili - przyp. red.) oraz wieloma pozytywnymi i wdzięcznymi wibracjami, przesłanymi w Twoim kierunku. Pozdrawiam, DJ". Choć brakuje autentycznego podpisu gwiazdora, aktorka odebrała tę przesyłkę, jako "błogosławieństwo z góry".

W roli młodego Johnsona wystąpi australijski aktor i piosenkarz: Uli Latukefu, znany z roli Byamba w amerykańskim serialu sieci Netflix: "Marco Polo". Johnson jest producentem wykonawczym serialu.

Produkcja idzie pełną parą, a o tym, że Johnson ma głowę od interesów świadczy oświadczenie burmistrza regionu Moreton Bay, gdzie powstają zdjęcia. Ogłosił on, że nie pobierze od ekipy pieniędzy za przestój wynikający ze złej pogody. "Pracujemy nad tym, aby region Moreton Bay był najtańszym miejscem do filmowania w południowo-wschodnim Queensland.