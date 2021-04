W animacji Pixara po raz pierwszy pojawi się transpłciowa postać

Legendarne studio animacji Pixar („Toy Story”, „WALL-E”, „W głowie się nie mieści”) szykuje się do realizacji kolejnego animowanego filmu. Jedną z jego bohaterek będzie 14-letnia transpłciowa dziewczyna o imieniu Jess. Właśnie trwają poszukiwania 14-latki, która mogłaby użyczyć głosu tej postaci.

Pixar szuka 14-latki, która mogłaby użyczyć głosu transpłciowej postaci /materiały prasowe

Informacją na temat trwającego castingu podzieliła się na Twitterze organizacja Trans March, której przedstawiciele twierdzą, że rozmawiali z reżyserem obsady filmu Pixara i potwierdził on prawdziwość tej wiadomości. Nie wiadomo jednak czy mowa o kolejnym pełnometrażowym filmie Pixara, czy może o krótkometrażówce.



Organizacja Trans March zaprezentowała na swoim koncie na Twitterze ogłoszenie castingowe studia Pixar Animation Studios. "Pixar poszukuje młodej osoby do przygotowywanego projektu. Jego bohaterką jest 14-letnia transpłciowa Jess. To współczująca, zabawna i wspierająca przyjaciół dziewczynka. Szukamy aktorek w wieku od 12 do 17 lat, które w autentyczny sposób mogłyby sportretować postać transpłciowej czternastolatki" - czytamy w ogłoszeniu. Ostatnie sformułowanie może sugerować, że poszukiwana jest transpłciowa aktorka.

Informacja o nowym projekcie Pixara zbiegła się w czasie z wiadomością o innej produkcji studia, która już 30 kwietnia trafi na platformę streamingową Disney+. Będzie to krótkometrażowy prequel filmu "Co w duszy gra" zatytułowany "22 vs. Earth" ("22 kontra Ziemia"). Poświęcony on jest jednej z postaci nominowanego do tegorocznego Oscara filmu "Co w duszy gra", duszy numer 22.