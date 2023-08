Pierwsze informacje o filmie o życiu Violetty Villas pojawiły się w 2016 roku. Wówczas ogłoszono, że reżyserią zajmie się Karolina Bielawska, reżyserka uznanego dokumentu "Mów mi Marianna". Informacja pojawiła się na stronie internetowej Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"Violetta Villas zawsze mnie fascynowała jako artystka i osoba. Pełna sprzeczności była zjawiskiem trudnym do określenia, czy nazwania. Prostolinijna, naiwna, zmysłowa, spontaniczna, delikatna, wrażliwa, nieprzystosowana, utalentowana, gwiazda" - mówiła o piosenkarce Bielawska.

W 2019 roku ogłoszono, że w piosenkarkę wcieli się Michalina Olszańska. Jednak film wciąż znajdował się w fazie preprodukcji.

"Violetta i dzięcioł": Przedłużający się proces przygotowań do zdjęć

Aby rozpocząć realizację filmu, reżyserka przez kilka lat musiała czekać na zgodę rodziny artystki. Film początkowo planowało wyprodukować Studio Munka, ale wraz z rozwojem projektu budżet wzrósł do 3,2 mln euro (15 mln zł). Obecnie tytuł jest produkowany przez Lava Films przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Scenariusz "Violetty i dzięcioła", którego współautorami są Karolina Bielawska i Małgorzata Gospodarek — synowa artystki, pokaże życie Villas z perspektywy jej syna Krzysztofa.

"Tym naszym dzięciołem jest syn Violetty, Krzysztof Gospodarek. Ona go tak właśnie nazywała. Muszę przyznać, że długo przekonywałam Krzyśka do opowiedzenia tej historii z jego perspektywy, ale w końcu się udało. Daje nam to możliwość stworzenia wyjątkowego, intymnego i emocjonalnego filmu. Historia Violetty jest zbyt ciekawa i uniwersalna, by spłycić ją do opowiadania jedynie o jej strojach i romansach" - wyjawiła "Faktowi" Bielawska.

W lipcu 2022 roku ogłoszono, że rola piosenkarki trafiła do Sandry Drzymalskiej, aktorki znanej z filmów "Filip" i "IO" oraz seriali "Stulecie winnych" i "Sexify".

W rozmowie z Onetem reżyserka przyznała, że obecnie trwa casting pozostałych ról oraz poszukiwanie koproducentów. Twórcy planują złożyć wniosek do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej o dofinansowanie. Jak stwierdziła Bielawska, kluczową kwestią jest dopięcie budżetu.

Violetta Villas: Czterooktawowy głos i charakterystyczny wizerunek

Violetta Villas, a właściwie Czesława Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Liege w Belgii. Tam też spędziła dzieciństwo. W 1948 roku przyjechała z rodzicami do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim. Tam rozpoczęła naukę muzyki, którą kontynuowała we Wrocławiu i Szczecinie.

W 1959 roku podjęła naukę śpiewu u Eugenii Falkowskiej w Warszawie. Skala głosu Villas i jej uzdolnienia wokalne zapowiadały karierę operową, ale z niej ostatecznie zrezygnowała. Przyjęła propozycje występów estradowych i pierwszych nagrań radiowych z zespołami Bogusława Klimczuka i Edwarda Czernego.

Pytana o to, kto odkrył jej talent i zaproponował zmianę nazwiska, Villas opowiadała w telewizyjnym programie "Uwaga" w TVN, że był to Władysław Szpilman.

