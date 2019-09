Viola Davis: Jestem tego warta

Jako młoda dziewczyna nie zawsze słyszałam, że jestem mądra, piękna - przyznaje Viola Davis. W swojej nowej roli będzie przekonywać kobiety, że są tego warte, podobnie jak przekonała do tego samą siebie.

Bardzo ciężko pracowałem, aby dotrzeć w to miejsce, w jakim jestem - przekonuje Viola Davis /Mike Smith/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

"Jako młoda dziewczyna nie zawsze słyszałam, że jestem mądra, piękna. Bardzo ciężko pracowałem, aby dotrzeć w to miejsce, w jakim jestem dzisiaj - przezwyciężałam wątpliwości, aby stać się kobietą, która naprawdę wierzy, że 'jest tego warta', pod każdym względem" - powiedziała cytowana w oficjalnym komunikacie Viola Davis.



Reklama

Aktorka, filantropka, a już niedługo telewizyjna Pierwsza Dama, została nową, globalną ambasadorką L'Oreal. W tej roli dołączy do grona takich kobiet jak Celine Dion, Camila Cabello czy Helen Mirren.

Viola Davis należy do grona najbardziej cenionych aktorek, nawet jeśli na ekranie pojawia się jedynie w rolach drugoplanowych. W 2007 r. wystąpiła w filmie "Noce w Rodanthe" u boku Richarda Gere'a oraz Diane Lane. Jej następny film "Wątpliwość", gdzie zagrała z Meryl Streep, Philipem Seymourem Hoffmanem i Amy Adams, został bardzo wysoko oceniony przez krytykę, a sama Davis została nominowana do Oscara i Złotego Globu jako najlepsza aktorka drugoplanowa. Otrzymała również dwie nominacje do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych: jako najlepsza aktorka drugoplanowa i najlepszy zespół aktorski w filmie.

Niewątpliwie przełomową kreacją była ta, którą Davis stworzyła w filmie "Służące". Filmowa adaptacja bestsellerowej powieści pod tym samym tytule, przyniosła jej nominację do Złotego Globu oraz Oscara. Jednak złotą statuetkę otrzymała dopiero za drugoplanową rolę w filmie "Płoty" w reżyserii Denzela Washingtona.