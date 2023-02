Viola Davis okazała się jedną z największych triumfatorek tegorocznej ceremonii wręczenia nagród Grammy. Choć słynna aktorka na co dzień nie jest związana z branżą muzyczną, otrzymała właśnie "muzycznego Oscara". Tego wieczoru Davis została uhonorowana statuetką w kategorii Najlepszy Audiobook i Nagranie z Opowiadaniem Historii. Przyznająca te prestiżowe nagrody Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji doceniła gwiazdę "Służących" za jej wydany w formie audiobooka pamiętnik "Finding Me: A Memoir", który miał premierę w kwietniu zeszłego roku.

Reklama

"Napisałam tę książkę, by uhonorować 6-letnią Violę - jej życie, radość, traumę, wszystko, przez co przeszła. To była niezwykła podróż" - powiedziała odbierając nagrodę gwiazda. Podczas swojego przemówienia Davis podziękowała najbliższym - mężowi Juliusowi Tennonowi i 12-letniej córce Genesis. "Pragnę podziękować przede wszystkim ludziom, których kocham. Jesteście dla mnie całym światem i najwspanialszym rozdziałem w mojej książce" - podsumowała świeżo upieczona zdobywczyni Grammy.