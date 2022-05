"Szybcy i wściekli 10": Pierwsze zdjęcia z filmu

Diesel nie ujawnia, w jaką rolę w filmie "Fast X" wcieli się Brie Larson ("Pokój", "Kapitan Marvel"). Sądząc z opublikowanej przez niego fotografii, będzie to postać bliska sercu granego przez niego Dominica Toretto. Na zdjęciu są bowiem czule do siebie przytuleni. To ciąg dalszy serii fotografii, na których Diesel przytula kolegów i koleżanki z planu. Na Instagramie podzielił się podobnymi zdjęciami w towarzystwie Jasona Momoi, Nathalie Emmanuel oraz Jordany Brewster.

"Szybcy i wściekli 10": Szczegóły dotyczące produkcji

Produkcja dziesiątej części "Szybkich i wściekłych" trwa w najlepsze mimo trudności, na jakie ekipa napotkała w trakcie zdjęć. Głównym problemem filmu było odejście reżysera Justina Lina. W trybie nagłym zastąpił go Loius Leterrier ("Incredible Hulk", "Lupin") i zdjęcia do filmu mogły być kontynuowane.

Do słynnego filmowego cyklu w dziesiątej jego odsłonie dołączy kilka nowych twarzy. Oprócz wspomnianych wyżej Larson i Momoi, w "Fast X" wystąpią też gwiazdor serialu "Reacher" Alan Ritchson oraz Daniela Melchior, dla której przełomem w karierze była rola w komiksowym filmie "Legion Samobójców: The Suicide Squad".

Premierę dziesiątej części "Szybkich i wściekłych" zaplanowano na 19 maja przyszłego roku. Będzie to przedostatnia część cyklu, który zakończy odsłona numer jedenaście. W zamyśle twórców serii obie produkcje kończące ten dochodowy cykl będą tak naprawdę stanowić jeden film podzielony na dwie części. (PAP Life)

