Vin Diesel: Premiera "Szybkich i wściekłych 9" zgodnie z planem

Na 22 maja zaplanowano premierę dziewiątej części serii "Szybcy i wściekli". Występujący w roli głównej Vin Diesel jest przekonany, że nie będzie konieczności przekładania premiery z powodu epidemii koronawirusa. I zapowiada dużą niespodziankę, jaka czeka widzów w filmie "Szybcy i wściekli 9".

Tą wielką niespodzianką ma być kolejna gwiazda, jaka dołączy do obsady serii. Nie wiadomo jednak, kto to jest, a sam aktor nie zamierza wyjawić tej tajemnicy. "Nie mogę powiedzieć!" - oświadczył w rozmowie z "Entertainment Tonight".



Zaznaczył jedynie, że od zawsze chciał, by to właśnie ta osoba dołączyła do obsady filmu. "To swego rodzaju testament dla całej tej pracy, którą wykonaliśmy przy filmach 'Szybcy i wściekli' i dlatego to takie niesamowite" - twierdzi Diesel.

Obsada serii "Szybcy i wściekli" robi wrażenie. Przez lata w filmach z tego cyklu wystąpili już m.in. Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Dwayne Johnson czy Helen Mirren. Nowym nabytkiem w dziewiątej części jest John Cena.

Vin Diesel zapewnia również, że premiera "Szybkich i wściekłych 9" odbędzie się zgodnie z pierwotnym planem i nie przeszkodzi jej epidemia koronawirusa. Tym samym film nie pójdzie w ślady m.in. nowej odsłony przygód Jamesa Bonda, filmu "Nie czas umierać", którego premiera została przełożona z kwietnia na listopad. "Nie będę się jednak obrażał na tych, którzy powiedzą, że jesteśmy głupi, wypuszczając nasz film właśnie teraz" - przekonuje Diesel.

"Potrzebujemy filmów bardziej niż kiedykolwiek. Żyjemy w interesujących czasach, w których chodzenie do kina jest zagrożone. Dlatego zamierzamy zorganizować premierę zgodnie z planem" - kończy Diesel.