Vin Diesel: Porzuci serię "Szybcy i wściekli" dla "Avatara"?

"Vin pojawił się pewnego dnia, by zwiedzić plan filmowy. Chciał zobaczyć, jak pracujemy, a ludzie wyjęli to wszystko z kontekstu" - Jon Landau w rozmowie z magazynem "Empire" zdementował udział Vina Diesela w filmach z serii "Avatar".

Jak jednak przypomina portal "IndieWire", Diesel w trakcie swojej wizyty nie tylko pokazał się u boku Jamesa Camerona , ale i zdobył się na bardzo osobiste wyznanie. "Jest jedna osoba w Hollywood, u której zawsze chciałem pracować i uczyć się od niej. Jeśli poczekasz odpowiednio długo, to się doczekasz" - powiedział gwiazdor "Szybkich i wściekłych". Powiedział i... się jednak nie doczekał.

Pomimo zdecydowanego tonu Landaua, Vin Diesel nie musi tracić nadziei. Grany obecnie w kinach "Avatar: Istota wody" z pewnością nie będzie ostatnią częścią cyklu "Avatar", jaka trafi do widzów. I choć w trzeciej jej części nie zobaczymy Diesela, gdyż zdjęcia do tej odsłony zostały już ukończone, to mógłby pojawić się w "Avatarze 4", do którego nakręcono do tej pory tylko część scen.

"Avatar: Istota wody" bije kolejne rekordy

Przyszłość serii "Avatar" jest bowiem więcej niż obiecująca. Z ponad miliardem 900 milionami dolarów zysku w kinach na całym świecie dzieło Camerona jest u progu znalezienia się na szóstym miejscu listy najbardziej kasowych filmów wszech czasów. Aby trafić do pierwszej piątki, film będzie jednak musiał zarobić jeszcze ponad 130 milionów dolarów. A że druga część podbiła światowy box-office, Cameron potwierdził już, że zrealizuje następne odsłony cyklu.

Wideo "Avatar: Istota wody" [trailer]

Reżyser jednocześnie umiejętnie podsyca zainteresowania i systematycznie zdradza kolejne ciekawostki związane z filmem o roboczym tytule "Avatar 3". Wiadomo, że widzowie poznają w nim m.in. kolejne plemię Na'vi, którego domeną będzie ogień. Ostatnio w podcaście "Soundtracking" Cameron ujawnił też, że narratorem trzeciej części "Avatara" nie będzie już Jake Sully grany przez Sama Worthingtona . Rolę tę przejmie syn Jake'a, Lo'ak, grany przez Britaina Daltona. Kolejne części serii będą zaś mieć jeszcze innych narratorów.