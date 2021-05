Vidkun Quisling bohaterem filmu

Erik Poppe, reżyser, który zasłynął filmem "Utoya, 22 lipca", pracuje nad filmem biograficznym o niesławnym premierze Norwegii Vidkunie Quislingu. Opowie w nim historię ostatnich lat życia tego faszystowskiego polityka, który w trakcie II wojny światowej kolaborował z Niemcami, za co został rozstrzelany 24 października 1945 roku.

Film o Vidkunie Quislingu wyreżyseruje Erik Poppe /Dominique Charriau/WireImage /Getty Images

Reklama

Jak informuje portal "ScreenDaily", zdjęcia do filmu "Quisling" rozpoczną się pod koniec tego roku. Produkcja współfinansowana będzie przez Norweski Instytut Filmowy. Twórcy filmu określają go mianem dramatu psychologicznego. Film wyprodukuje norweskie studio Paradox.



"Opowiedzenie o tym dramatycznym okresie naszej historii jest misją, którą traktujemy bardzo poważnie. Wierzymy, że kino jest najlepszym medium do opowiedzenia tej historii. Wydarzenia te były emocjonującym dramatem psychologicznym i thrillerem, który rozegrał się w 1945 roku. Porównanie tego, co napędzało Quislinga z siłami, które przejmują władze teraz - jest przerażające" - powiedział Finn Gjerdum ze studia Paradox.

Reklama

Dla norweskiego reżysera Erika Poppego filmy oparte na faktach to nie pierwszyzna. Oprócz filmu "Utoya, 22 lipca" wyreżyserował też m.in. historyczny dramat "Wybór króla" rozgrywający się w 1940 roku i przybliżający trudne decyzje, jakie musiał podjąć norweski monarcha Haakon VII w obliczu inwazji wojsk niemieckich na jego ojczyznę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Utoya, 22 lipca" [trailer] materiały dystrybutora

Na premierę czeka już inne historyczne widowisko wyreżyserowane przez Poppego. To film "The Emigrants", którego premiera została zaplanowana na 25 grudnia tego roku. Opowie on o losach szwedzkich emigrantów, którzy w latach 40. i 50. XIX wieku wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Scenariusz tego filmu został oparty na motywach wydanej w 1949 roku w Polsce książki Vilhelma Moberga zatytułowanej "Emigranci".