Światu znana jest pod pseudonimem Veruschka. Urodziła się jako Vera Gottliebe Anna, hrabianka Lehndorff-Steinort. Scena z kultowego filmu Michelangelo Antonioniego "Powiększenie", w której się pojawiła, uznawana jest za jedną z najbardziej zmysłowych w dziejach kina.

Veruschka i David Hemmings w "Powiększeniu" Antonioniego /Everett Collection /East News

W Sztynorcie na Mazurach poza sezonem jest całkiem cicho. Tłumnie tu za to od czerwca do września, ale mało kto szuka śladów dawnej świetności wioski. Nie ma już stadniny, sadów, pięknego parku, choć kilkusetletnie dęby jeszcze stoją. Jest sypiący się pałac. Nie ma jego mieszkańców...

To tutaj pierwsze pięć lat życia spędziła Vera Gottliebe Anna, hrabianka Lehndorff-Steinort. Światu znana jako Veruschka. Wspomina ją informacyjna tablica i czasem można usłyszeć zdziwione: "O! To ta modelka z 'Powiększenia'!". Choć w filmie Antonioniego pojawia się może na 4 minuty i mówi jedno zdanie, scena z nią jest uznawana za jedną z najbardziej zmysłowych w kinie. A przecież Verze pisano całkiem inne życie.



Miała poślubić księcia, a nie błyszczeć na modowym wybiegu i srebrnym ekranie. Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, był ostatnim z rodu, którego korzenie sięgały XIII wieku. Może Verze byłoby łatwej, gdyby w ogóle go nie zapamiętała - że kochał chabry, nosił ją na rękach i pokazywał odbicia słońca w kryształowym jeziorze, a gdy chciała złapać ptaszka, który skakał pod domem, kupił jej żółtego kanarka.



Ale jest i inne wspomnienie. Wysokie skórzane oficerki. Należały do Joachima von Ribbentropa, który ze względu na bliskość Wilczego Szańca, leżącego 20 km od Sztynortu, obrał sobie posiadłość Lehndorffów za swoją kwaterę.



"Ribbentrop był takim przyjacielskim wujkiem. Przywoził nam prezenty. Ale nie lubiłyśmy go" - opowiada Vera. "Krok w krok chodził za nim fotograf: zawsze musiałyśmy być ładnie ubrane, dostałyśmy od niego kucyka. Ale co możesz wiedzieć, będąc dzieckiem? Nic nie rozumiesz".