"Venom 3" podobnie jak wiele innych produkcji został dotknięty przez zeszłoroczne strajki scenarzystów i aktorów. Ostatecznie prace na planie zdjęciowym wznowiono w listopadzie, a teraz zbliżają się ku końcowi.

"Venom 3": "Istne szaleństwo"

Juno Temple jest jedną z nowych postaci, które pojawią się w kontynuacji przygód Eddiego Brocka i Venoma. Aktorkę mogliśmy poznać w serialu "Ted Lasso" , a teraz zachwyciła się też atmosferą na planie nowego filmu.

Aktualnie zbliżamy się do końca. To była dzika, wspaniała przejażdżka. Wszystko to jest dla mnie takie nowe. To ogromny plan filmowy. Istne szaleństwo. Praca z takimi fajnymi ludźmi była świetną zabawą. Mam w mojej karierze wielkie szczęście do wspaniałych obsad. Nie mogę się doczekać, aż film pójdzie w świat. Uważam, że będzie bardzo dobry" - powiedziała Temple na rozdaniu nagród SAG.



"Venom 3": Kiedy premiera?

Czy faktycznie produkcja będzie aż tak udana? Biorąc pod uwagę zarobki poprzednich dwóch części, tendencja jest spadkowa. Pierwsza część zarobiła 856 milionów dolarów, a druga już "tylko" 502 miliony dolarów. O sukcesie bądź porażce filmu, dowiemy się po premierze, która jest zapowiedziana na 8 listopada 2024.