"Venom 2: Carnage": Premiera przyspieszona

Sony ogłosiło swoją decyzję niedługo po tym, jak inne komiksowe widowisko, film Disneya/Marvela "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" zaskoczyło analityków rynku kinowego i zarobiło w kinach o wiele więcej niż się spodziewali. Film w reżyserii Destina Daniela Crettona pobił jeden z rekordów kasowych ustanowionych jeszcze przed pandemią, co dało wyraźny sygnał do tego, że widzowie coraz chętniej zaglądają do kin pomimo lęku przed koronawirusem.



Wynik finansowy filmu "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" stał się też kolejnym argumentem za tym, by najgorętsze nowości filmowe pokazywać tylko w kinach. Studia wciąż próbują znaleźć najlepsze rozwiązanie, często decydując się na równoczesne premiery w kinie i na streamingu.

Reklama

Wideo "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni" [trailer 2]

"Venom 2: Carnage" w końcu trafi do kin

Studio Sony w ostatnich tygodniach wprowadziło wiele zmian w kalendarzu swoich premier. W sierpniu data premiery filmu "Venom 2: Carnage" została zmieniona z 24 września na 15 października. Teraz film Andy'ego Serkisa trafi do kin 1 października. Inny film tego studia, "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", został z kolei przesunięty o tydzień - miał trafić do kin 11 listopada, a wejdzie na ekrany 19 listopada. Zajmie tym samym miejsce zwolnione przez film "Top Gun: Maverick", którego premierę przeniesiono na 2022 rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Venom 2: Carnage" [trailer] materiały prasowe

Tego samego dnia co "Venom 2: Carnage" do amerykańskich kin trafią jeszcze takie filmy jak druga część animacji "Rodzina Addamsów", prequel "Rodziny Soprano", czyli "Wszyscy święci New Jersey" oraz muzyczny dokument poświęcony muzyce gospel: "The Jesus Music". Spośród tych produkcji tylko "Rodzina Addamsów" będzie miała równocześnie premierę na platformie VOD.

Wideo "Wszyscy święci New Jersey": Official Trailer

Pierwsza część filmu "Venom 2: Carnage" trafiła do kin w październiku 2018 roku. w pierwszy weekend wyświetlania zarobiła 80 milionów dolarów. Podobny wynik osiągnął teraz w kinach film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni". W dobie pandemii trudno oczekiwać, że druga część "Venoma" zarobi w kinach tyle samo co "jedynka", która niespodziewanie została kasowym hitem - w sumie na całym świecie film ten zarobił 856 milionów dolarów.