Val Kilmer wystąpił w filmie ze swoją córką

Nim zobaczymy Vala Kilmera w nowej części „Top Gun”, aktor przypomni o sobie kinomanom filmem „Paydirt”. W tej sensacyjnej produkcji Kilmerowi partneruje jego córka Mercedes, która też wiąże swoje plany zawodowe z aktorstwem.

Val Kilmer z córką Mercedes /Michael Tullberg /Getty Images

7 sierpnia na ekranach amerykańskich kin pjawi się film "Paydirt". W tym sensacyjnym obrazie Val Kilmer wciela się w emerytowanego szeryfa, który depcze po piętach szajce, próbującej odnaleźć ukryte przed laty pieniądze.

Dla tego aktora ten film jest szczególnie ważny. To pierwsza produkcja, w jakiej zagrał, od kiedy zdiagnozowano u niego raka krtani. Poza tym "Paydirt" jest pełnometrażowym debiutem jego córki, Mercedes Kilmer. 28-latka dostała względnie łatwe zadanie - kreuje bowiem rolę córki bohatera, w którego wciela się jej prawdziwy ojciec.



Przy okazji promocji "Paydirt" Kilmer udzielił wywiadu w programie telewizyjnym "Good Morning America". "Czuję się o wiele lepiej, niż brzmię" - powiedział z trudem skrzeczącym głosem Val Kilmer. Z powodu tracheotomii (rozcięcie tchawicy i wprowadzenie do niej rurki, co ma ułatwić oddychanie) aktor ma duże problemy z komunikacją.



"To jest jak posługiwanie się innym językiem czy dialektem. Musisz znaleźć sposób, by zacząć się porozumiewać. Nie różni się to niczym od innych wyzwań aktorskich, tyle że odbywa się to w wyjątkowych okolicznościach" - stwierdził aktor. W filmie Kilmer jest dubbingowany przez innego aktora, a swoje uszkodzone podczas hospitalizacji gardło zakrywa szalikiem.



"To było ogromne doświadczenie pracować - nie tylko z moim tatą, ale tak ogólnie z niepełnosprawnym aktorem. To uzmysłowiło mi, jak skromne jest moje aktorskie doświadczenie i umiejętności" - powiedziała córka Kilmera w rozmowie z agencją prasową UPI.



Gwiazda "Top Gun", "The Doors" i "Batman Forever" ma dwoje dzieci. Poza Mercedes, Val doczekał się również syna. Matką obojga jest jego była żona, aktorka Joanne Whalley, którą poznał na planie filmu "Willow".