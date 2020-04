Val Kilmer wydaje pamiętniki, w których opowiada o swojej walce z rakiem

21 kwietnia na rynku ukażą się pamiętniki popularnego aktora Vala Kilmera. W zatytułowanej „I’m Your Huckleberry: A Memoir” książce, Kilmer po raz pierwszy opisał swoją walkę z nowotworem gardła.

Val Kilmer /Michael Tullberg /Getty Images

O tym, że 60-letni obecnie aktor od lat zmaga się z nowotworem, mówiono już od dawna. Dopiero w 2017 roku Kilmer publicznie przyznał, że walczy z tą chorobą. Od tamtej pory unikał jednak komentarzy na ten temat i nie zdradzał żadnych szczegółów. Teraz się to zmieniło. W swoich pamiętnikach Kilmer wraca pamięcią do momentu, w którym stan jego zdrowia zaczął się pogarszać.



"Pewnej nocy niespodziewanie obudziłem się, wymiotując krwią. Całe łóżko było nią pokryte niczym w słynnej scenie z 'Ojca chrzestnego'. Zacząłem się modlić, a potem zadzwoniłem pod 911. Później zawiadomiłem Cher, w której domu przebywałem" - wspomina aktor w książce, cytowanej przez magazyn "People".



"Nawet będąc o krok od śmierci zauważyłem, jak Cher obcina wzrokiem jednego z lekarzy, którzy pojawili się na miejscu. Był przystojny niczym Gregory Peck. Takie rzeczy tylko w Hollywood, co nie? (...) Zaczęliśmy żartować o pięknie i pożądaniu, choć wyglądałem jak kaskader z 'Wściekłych psów' Tarantino, a moje życie było w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Śmialiśmy się do rozpuku, zanim sprawdzili moje funkcje życiowe i zamknęli mi buzię maską tlenową" - pisze dalej Kilmer.

Val Kilmer: Od A do Z 1 / 14 Świętujący w ostatni dzień 2014 roku 55. urodziny Val Kilmer aktorstwem zainteresował się już w szkole średniej. Mając zaledwie 17 lat, został przyjęty do słynnej Julliard School w Nowym Jorku, gdzie kontynuował naukę właśnie w tym kierunku. Na dużym ekranie zadebiutował rolą gwiazdora rocka wplątanego w szpiegowską aferę w sensacyjnej komedii "Ściśle tajne" (1984). Niedługo potem zagrał postać zdolnego naukowca usiłującego nie dopuścić do wykorzystania swojej pracy przez CIA w komedii science-fiction "Prawdziwy geniusz" (1985). Międzynarodową sławę przyniósł mu jednak "dopiero" trzeci film, w którym wystąpił. W produkcji "Top Gun" Tony'ego Scotta, który okazał się jednym z największych hitów lat 80., zabłysnął jako cwaniakowaty i pewny siebie pilot Tom "Iceman" Kazansky, największy rywal głównego bohatera, Pete'a "Mavericka" Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Reklama

"Od czterech lat jestem zdrowy i nigdy nie było żadnych nawrotów" - zapewnia Kilmer. Choroba w znaczącym stopniu uszkodziła jego głos, co mogło oznaczać koniec kariery. Aktor nie poddał się jednak i przystąpił do żmudnych, codziennych ćwiczeń.



Aktualnie można zobaczyć go w solowym przedstawieniu o Marku Twainie, a na premierę czeka już film "Top Gun: Maverick", w którym powtórzy słynną rolę Icemana.