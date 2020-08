Val Kilmer po tracheotomii ma problemy z mówieniem. Ważne słowa córki aktora

28-letnia Mercedes Kilmer, która zagrała z ojcem w thrillerze "Paydirt", otwarcie mówi, że szalenie ciężko pracuje się na planie z osobą niepełnosprawną, która występuje w dodatku w roli głównej.

Mercedes Kilmer i jej ojciec Val Kilmer w 2019 roku /Michael Tullberg /Getty Images

Val Kilmer po tracheotomii, związanej z rakiem gardła, ma ogromne problemy z mówieniem.

W wywiadzie dla portalu TooFab, Mercedes użyła wręcz określenia, że jest zszokowana tym, w jak nikły sposób szkolenie aktorskie przygotowało ją na to wyzwanie.



Młoda aktorka wyraźnie zaznaczyła też, że obserwowanie jak Val Kilmer dostosowuje się do tej sytuacji i sięga po wszelkie techniki aktorskie, by przezwyciężyć swoje ograniczenie fizyczne, okazało się dla niej bardzo inspirujące.

Właśnie dlatego aktorka uważa, że skoro jej ojciec doskonale sobie z tym wyzwaniem poradził, to może doprowadzić do zmiany w przemyśle rozrywkowym.

"Myślę, że z racji swojej popularności, przetrze szlaki także mniej znanym aktorom z niepełnosprawnością" - stwierdziła Mercedes Kilmer.

21 kwietnia 2020 roku na rynku ukazały się pamiętniki popularnego aktora Vala Kilmera. W zatytułowanej "I’m Your Huckleberry: A Memoir" książce, Kilmer po raz pierwszy opisał swoją walkę z nowotworem gardła.