Val Kilmer błagał o rolę w kontynuacji "Top Gun"

"Top Gun Maverick", czyli kontynuacja głośnego hitu Tony'ego Scotta, miała trafić do kin w czerwcu tego roku. Z powodu pandemii koronawirusa premiera filmu została jednak przełożona na grudzień. Z oryginalnej obsady filmu w sequelu zobaczymy Toma Cruise’a oraz Vala Kilmera. Ten drugi wyznał w swoich pamiętnikach, że musiał błagać producentów o to, żeby dali mu rolę.

Val nie chciał grać w "Top Gun", ale o relę w sequelu filmu już błagał /PARAMOUNT PICTURES / Album /East News

W wydanej niedawno książce Kilmera zatytułowanej "I'm Your Huckleberry", opowiedział o tym sam aktor. "Tak jak śpiewali Temptations w czasach świetności wytwórni Motown: 'Nie jestem zbyt dumny, by błagać'. Producenci poszli na to. Cruise poszedł na to. Cruise nie mógł zachować się lepiej. Tom i ja zaczęliśmy tam, gdzie kiedyś skończyliśmy i nasze ponowne spotkanie wypadło świetnie" - napisał Kilmer.



Błaganie o rolę w filmie "Top Gun: Maverick" to prawdziwy chichot losu. Zupełnie inaczej wyglądała bowiem sytuacja w przypadku pierwszej części filmu. Kilmer nie był zainteresowany rolą pilota Toma "Icemana" Kazansky'ego. "Nie chciałem tej roli. Miałem gdzieś cały ten film. Opowiadana w nim historia mnie nie interesowała" - przyznał szczerze aktor w swoich pamiętnikach. Do wzięcia udziału w przesłuchaniach do roli przekonał go jego agent. "Pojawiłem się tam, wyglądając jak kretyn albo jakiś oprych. Założyłem za duże australijskie szorty w kolorze zgniłej zieleni. Myliłem się w kwestiach. Ku mojemu zdumieniu - dostałem tę rolę" - wspominał Kilmer.

Reklama

"Top Gun" Tony'ego Scotta był kasowym hitem. Dzięki niemu Tom Cruise stał się jedną z największych gwiazd hollywoodzkiego kina. Również dla Kilmera była to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ról w jego bogatej karierze. W kolejnych latach kariera obydwu aktorów potoczyła się w odmiennych kierunkach. Cruise ciągle ma status gwiazdy, a Kilmer zaczął pojawiać się w coraz gorszych obrazach. Nie bez znaczenia był też nowotwór, na który zachorował. To wszystko sprawiło, że nie od razu był brany pod uwagę przy kompletowaniu obsady.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 2] materiały dystrybutora

W filmie "Top Gun: Maverick" nie zobaczymy z kolei Kelly McGillis, która w pierwszej części zagrała ukochaną bohatera, którego grał Tom Cruise. Aktorka przyznała, że nikt nawet nie zaoferował jej powrotu. "Jestem stara, brzydka, wyglądam na swój wiek. Nie o to chodzi w tym filmie" - mówiła McGillis w wywiadzie dla "Entertainment Tonight". Zapewniła jednak, że nie ma z tym problemu i dobrze się czuje w swoim ciele.