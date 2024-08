Uznany aktor znowu w filmie akcji. Głoszą zmierzch jego kariery

Liam Neeson w nowym filmie akcji. O czym opowiada?

W "4 Kids Walk Into a Bank" Nesson wcieli się w byłego złodzieja, który po latach zostaje namówiony przez starego kumpla na ostatni skok. Decyduje się na to, aby spłacić dług. Los chce, że rozmowę dwóch mężczyzn podsłuchuje wnuczka głównego bohatera (Talia Ryder, "Never Rarely Sometimes Always). Dziewczyna zbiera swoją paczkę przyjaciół i planuje własny napad - aby... wyręczyć dziadka. Film będzie adaptacją komiksu autorstwa Matthew Rosenberga i Tylera Bossa.

Liam Neeson: Porównano go do Stevena Seagala

Liam Nesson stał się w ostatnich latach bohaterem kina akcji, co spotkała się z krytyką dziennikarzy. Krytyk serwisu Collider przyrównał jego karierę do kariery Stevena Seagala.

Neeson był uznanym aktorem dramatycznym, znanym z takich filmów, jak "Michael Collins", "Lista Schindlera" czy "Kinsey". Wszystko zmieniło się w 2008 roku, gdy zagrał główną rolę w thrillerze akcji "Uprowadzona". Wcielił się w byłego agenta CIA, Briana Millsa, ruszającego w pogoń za przestępcami, którzy porwali jego nastoletnią córkę. W ostatnich latach coraz więcej jest jednak tych słabych produkcji z jego udziałem. "Przykładny obywatel", "Uczciwy złodziej", "Lodowy szlak", "Strzelec wyborowy", "Bez pamięci", "Demaskator".

Jak będzie tym razem? Zobaczymy.

