Uwodzicielka, ikona lat 60., muza Rolling Stonesów. Kim naprawdę była?

Kim była Anita Pallenberg?

"Opisywano ją jako boginię rock'n'rolla, kapłankę voodoo, złą uwodzicielkę. Oskarżano o próbę rozbicia Rolling Stonesów z uwagi na romanse z trzema członkami zespołu" - można przeczytać w programie festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Anita Pallenberg zyskała sławę w latach 60. i 70. XX wieku dzięki swojej burzliwej biografii.

Była niemiecką modelką i aktorką. Sławę zdobyła w latach 60. XX wieku, kiedy związała się w muzykami grupy The Rolling Stones. Pallenberg wdała się romans z gitarzystą i pierwszym liderem grupy Brianem Jonesem, a po jego zakończeniu związała się z Keithem Richardsem. Potem spotykała się także z wokalistą zespołu Mickiem Jaggerem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o swoich polskich korzeniach Polsat News

Jej opinie na temat brzmienia muzyki i wizerunku grupy były traktowane poważnie i były brane pod uwagę. "Przemieniła Stonesów z gwiazd popu w ikony kultury" - tak o wpływie Pallenberg na zespół mówiła Marianne Faithfull, piosenkarka i wieloletnia partnerka Micka Jaggera. To ona była inspiracją do powstania takich przebojów, jak "Gimme Shelter" czy "You Can't Always Get What You Want".

W 1968 roku Pallenberg wystąpiła obok Jane Fondy w filmie "Barbarella" w reżyserii Rogera Vadima, zagrała z Marlonem Brando w "Candy". Karierę aktorki porzuciła jednak pod wpływem Richardsa. Do aktorstwa powróciła w latach 90., wystąpiła m.in. w "Go Go Tales" i "4:44. Ostatni dzień na Ziemi" Abla Ferrary.

"W ogniu. Historia Anity Pallenberg" na Millennium Docs Against Gravity

W wyreżyserowanym przez Alexisa Blooma i Svetlanę Zill filmie "W ogniu. Historia Anity Pallenberg" fragmenty pamiętników niemieckiej aktorki i modelki czyta Scarlett Johansson. Wspomnienia dotyczą dzieciństwa w Niemczech, studiów w Rzymie, występów w filmach i życia u boku muzyków The Rolling Stones. Pallenberg opowiada także o uzależnieniach i depresji.



"Była raczej anarchistką niż hipiską" - mówi jej syn Marlon Richards. "Dla kobiet jednocześnie pięknych i inteligentnych nie było wówczas, jak mi się wydaje, wielu możliwości, ścieżek kariery. Czerpała przyjemność z władzy, jaką miała nad mężczyznami, ale także z powodu swego intelektu" - dodał.



Dokument "W ogniu. Historia Anity Pallenberg" to jeden z filmów pokazywanych w ramach festiwalu Millennium Docs Against Gravity.