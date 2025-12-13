Uwielbiany bohater jednak pojawi się w kolejnym filmie? Aktor zdradza plany





Avengersi powracają i to nie w jednej, ale w aż dwóch nowych produkcjach. W 2026 roku dostaniemy "Avengers: Doomsday", a w 2027 roku "Avengers: Secret Wars". Za kamerę powrócą uwielbiani bracia Russo.

Wraz z kolejnymi miesiącami, coraz częściej zastanawiamy się, kto z uwielbianych postaci powróci oraz czego możemy się spodziewać. Niedawno rąbka tajemnicy uchylił Paul Bettany, który od lat wcielał się w rolę Visiona - jednego z głównych bohaterów Sagi Nieskończoności.

Paul Bettany i powrót po długiej przerwie

W 2021 roku mogliśmy oglądać aktora w miniserialu "WandaVision", który nie pozostawiał wątpliwości, że jeszcze w przyszłości powrócimy do losów tych bohaterów.

Pierwsza okazja będzie już w 2026 roku, bo właśnie wtedy zadebiutuje serial "Vision Quest", który skupi się na losach androida. Sam aktor zdradza, że prawdopodobnie ma jeszcze sporo do zrobienia w Uniwersum Marvela, bo ma nadzieję powrócić w "Avengers: Secret Wars".

"Myślę, że w przyszłym roku będę miał miała trochę zajęć w Avengersach" - zdradził Bettany w rozmowie z The Telegraph.

W serialu "WandaVision" postać Bettany’ego przeszła zaskakującą metamorfozę - nie wchodząc w szczegóły, zmienił się w całkowicie nową wersję bohatera, a wraz ze zmianą charakteru, poszła też zmiana wyglądu - nowy Vision jest całkowicie biały.

"Vision Quest" jest oparty na komiksie o tym samym tytule, który skupia się na historii tytułowego bohatera odradzającego się w beznamiętnej, bezbarwnej postaci. Opowiada o próbach odzyskania resztek człowieczeństwa, a jednocześnie pogodzenia się z własną metamorfozą.

W jakiej wersji zobaczymy go w kolejnych produkcjach? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas - musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

"Avengers: Secret Wars": co już wiemy?

Anthony przyznał, że gdy pojawił się pomysł na "Secret Wars", wszyscy od razu mieli motywację do działania. "Nie mogliśmy przewidzieć, że znajdziemy coś takiego — dopóki tego nie znaleźliśmy. Pomyślałem wtedy, że to historia, którą musimy opowiedzieć" - wyznał.

Zdjęcia do filmu mają wystartować w kwietniu 2026 roku, a 17 grudnia 2027 produkcja ma trafić do kin na całym świecie.