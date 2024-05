Uwielbiany aktor w trzeciej części hitu Netfliksa. Szykuje się murowany hit?

"Na noże 3": Znamy pierwsze szczegóły kolejnej części

Wczoraj informowaliśmy, że do obsady "Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery" dołączą - znany z serialu "The Crown" oraz filmów "La Chimera" oraz "Challenger" Josh O'Connora oraz Cailee Spaeny ("Priscilla", "Civil War", "Obcy: Romulus". Dzisiaj serwis Variety donosi, że jedną z głównych ról w filmie Netflixa zagra Andrew Scott. Co ciekawe, trzecia część "Na noże" to kolejny projekt, przy którym Daniel Craig i Scott będą współpracować. Wcześniej spotkali się przy okazji realizacji "Spectre" - 24. filmu o przygodach Jamesa Bonda.

Reklama

Andrew Scott to ostatnimi czasy ulubieniec publiczności. Po tym, jak zdobył rozgłos dzięki występom w serialach "Sherlock" i "Fleabag", zagrał w m.in. takich produkcjach jak widowiskowym "1917", miniserialu "Pogoń za miłością", filmie "Catherine zwana Birdy" czy sześciu odcinkach "Mrocznych materii" - adaptacji popularnego cyklu książek autorstwa Philipa Pullmana - oraz zachwycił krytyków w "Dobrych nieznajomych" i serialu "Ripley".

"Na noże 3": Reżyser uwielbia kryminały

"Uwielbiam wszystko w opowieściach kryminalnych, ale przede wszystkim plastyczność tego gatunku" - napisał w weekend Johnson na portalu X. "Mamy całe spektrum - od powieści Carra do Christie. Zakres tego gatunku i możliwości, to najbardziej ekscytująca rzecz w kręceniu filmów o Blancu".

Zdjęcie W obsadzie filmu "Na noże" nie brakuje gwiazd / materiały prasowe

"Na noże": Kultowy cykl filmowy

Film "Na noże" to misternie skonstruowana mieszanka tajemnicy i dramatu, rozgrywająca się wokół postaci sławnego pisarza kryminałów, Harlana Trombleya, który zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości po obchodach swoich 85. urodzin.

Śledztwo prowadzi niezawodny detektyw Benoit Blanc, który słynie z elegancji i dociekliwości. Blanc szybko odkrywa, że każdy z członków ekscentrycznej rodziny Trombleya oraz ich oddana służąca mogą mieć powód, by życzyć sobie jego śmierci. W atmosferze pełnej wzajemnych podejrzeń i zawiści, detektyw stosuje swoje nietypowe metody śledcze, aby rozwikłać zagadkę. Zamknięci w luksusowej rezydencji, członkowie rodziny biorą udział w niebezpiecznej grze, której celem jest odkrycie prawdziwego zabójcy.

W drugiej części cyklu, filmie "Glass Onion" detektyw Benoit Blanc rozwiązuje kolejną zagadkę w stylu znanym z powieści Agathy Christie, w której pojawia się duża grupa podejrzanych. Tym razem akcja filmu rozgrywa się w Grecji. Craigowi na ekranie partnerują: Dave Bautista, Edward Norton, Ethan Hawke, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Madelyn Cline i Jessica Henwick.

"Na noże 3": Kiedy premiera?

Premierę zaplanowano na 2025 rok. Tak jak i druga część, i ta będzie dostępna w serwisie Netflix.