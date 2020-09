Urszula Dudziak bała się, że jej postać będzie wycięta z filmu „Jak zostać gwiazdą”

Od dawna o tym marzyła i w końcu się udało. Popularna wokalistka Urszula Dudziak w wieku 67 lat zadebiutowała jako aktorka. Film „Jak zostać gwiazdą”, w którym gra rolę jurorki w talent show, będzie mieć premierę 2 października. Pierwsza dama polskiego jazzu wyznała nam, że do końca zdjęć chodziła na plan z duszą na ramieniu. Bała się bowiem, że sceny z jej udziałem zostaną wycięte z filmu.

Rola w filmie, nawet niewielka, to było jej marzenie od lat. "Zawsze na moich koncertach pytałam publiczność, czy na sali jest reżyser, bo ja koniecznie chciałam zagrać w jakimś filmie. Miałam nadzieję, że w końcu ktoś mnie odkryje" - śmieje się w rozmowie z PAP Life Urszula Dudziak. "Zazdrościłam Michałowi Urbaniakowi [były mąż Dudziak - przyp. red.], że on zagrał w 'Moim rowerze' taką świetną rolę. Zachwycali się nim. Ja też tak chciałam. No i mam teraz spokój" - wyjaśnia wokalistka. I doczekała się. W końcu ktoś zadzwonił do jej menedżerki i zaproponował rolę.



Dudziak jednak do końca nie wierzyła, że sceny, w których zagrała, znajdą się w filmie. Bała się, że reżyserująca go Anny Wieczur-Bluszcz wytnie je podczas montażu. "Trochę się niepokoiłam, czy w ogóle do tego debiutu dojdzie. Kiedy byliśmy już na zaawansowanym etapie prac, zapytałam reżyserkę: 'Aniu, czy mnie wytniesz?'. 'Dlaczego?'. 'Dlatego, że nic mi nie mówisz. Widocznie bardzo źle gram'. Ona na to: 'Właśnie, że grasz bardzo dobrze, także nie muszę ci nic mówić'".

Dudziak obejrzała już ostateczną wersję "Jak zostać gwiazdą". "Nie czułam się zawstydzona, oglądając siebie. Uważam, że dobrze sobie poradziłam z zadaniem, które otrzymałam" - stwierdza. Co ciekawe, jak przyznaje, bardziej woli siebie oglądać, niż słuchać swoich piosenek.



W wyreżyserowanym przez Annę Wieczur-Bluszcz komediodramacie "Jak zostać gwiazdą" Dudziak zagrała jurorkę programu "Music Race", w którym poszukiwane są nowe talenty muzyczne. W panelu jurorskim zasiadają również piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny) i królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska). Motorem fabuły jest pojawienie się w show zbuntowanej, a jednocześnie utalentowanej nastolatki "Ostrej" (Katarzyna Sawczuk).