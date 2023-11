Dziecko często ma wyimaginowanego przyjaciela i nie jest to coś, co spędza sen z powiek jego rodzicom. Czasem dziecko potrafi takiego przyjaciela znaleźć w jednej ze swoich zabawek. I to jest punkt wyjścia nowego filmu Jeffa Wadlowa , autora nagrodzonego tytułu "Czy boisz się ciemności?".

W jego "Urojeniu" zabawką tą jest pluszowy miś, którego w piwnicy odnajduje kilkuletnia Alice ( Betty Buckley ). Wcześniej pluszak należał do jej macochy, Jessiki ( DeWanda Wise ), która wchodząc w dorosłość zapomniała o nim. A przez te wszystkie lata pozornie niewinny miś obmyślał zemstę...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Urojenie" [trailer] materiały prasowe

Wadlow przyznaje, że zawsze chciał sprawdzić prawdziwość powiedzenia: "to co może wyobrazić sobie widz jest znacznie bardziej przerażające niż jakikolwiek film". Efekt jego dochodzenia będzie można sprawdzić w kinach od 22 marca 2024.

"Urojenie": O czym opowie film?

Chauncey to z pozoru zwykły pluszowy miś. Przed laty był ulubioną zabawką małej Jessiki. Czuł się kochany i potrzebny. Dziś, gdy dorosła Jessika powraca wraz z córeczką do swego rodzinnego domu, Chauncey czeka gdzieś w piwnicy wśród porzuconych rupieci. Odkryty przez małą Alice szybko staje się jej ulubionym przyjacielem. Tymczasem Jessicę coraz bardziej niepokoją dziwne zachowania córki. Alice twierdzi, że miś wyznacza jej zadania, które mają udowodnić siłę jej przyjaźni. Gdy wykonując jedno z nich dziewczynka boleśnie się kaleczy, Jessica postanawia interweniować. Ale porzucony przez nią przed laty Chauncey nie po to tyle lat czekał w ukryciu, by dziś zrezygnować z zemsty.

Zdjęcie "Urojenie" trafi do kin 22 marca 2024 / Monolith Films / materiały prasowe