Jason Momoa w niedawnych wywiadach wypowiadał się, że widzi przyszłość dla serii o Aquamanie, chociaż wszystko zależy od widzów, którym przypadnie do gustu nowy film. Wspominał również, że sam bardzo chciałby kontynuować wcielanie się w tę rolę, bo wie, że jest mnóstwo historii do opowiedzenia. Jednak takiej przyszłości nie widzą fani, bo film zbiera bardzo złe recenzje.



Recenzje "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Pierwszy film z serii "Aquaman" pojawił się w 2018 roku i dawał iskierkę nadziei na stworzenie dobrego, superbohaterskiego filmu. Jak się okazuje i to marzenie okazało się ułudą, ponieważ właśnie pojawiły się pierwsze recenzje “Aquamana i Zaginionego Królestwa" i cóż, nie są dobre.

Reklama

Podobno film chce chwycić wszystkie sroki za ogon, co w większości przypadków kończy się źle. W tym przypadku nie jest inaczej: mieszają się gatunki, CGI nie spełnia wymagań widzów, a sama historia ma być nużąca. Wszystko to składa się na jeden z najniższych wyników filmów DC, według krytyków Rotten Tomatoes.

Pierwsza część była oceniana całkiem dobrze, zarówno przez recenzentów jak i zwykłych widzów, ale widać ewidentny spadek ocen i zanosi się, że niestety, ale Jason Momoa nie będzie mógł kontynuować swoje przygody jak pan Atlantydy.

O czym jest "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Sequel Aquamana, "Zaginione Królestwo" skupi się na dalszych zmaganiach Arthura Curry, czyli władcy Atlantydy z Black Mantą, który po raz kolejny wróci, by zemścić się na podwodnym królestwie. Antagonista ma uwolnić starożytną i bardzo złą siłę. W celu pokonania złoczyńcy Aquaman będzie musiał zwrócić się o pomoc do swego brata Orma, by móc powstrzymać nadciągającą zagładę Atlantydy i ich rodziny.