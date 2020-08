Universal wydał 9 milionów dolarów na zabezpieczenie planu filmu „Jurassic World: Dominion”

W Londynie trwają zdjęcia do kolejnej części cyklu o dinozaurach, filmu „Jurassic World: Dominion”. Na planie zadbano o wszystkie szczegóły dotyczące bezpieczeństwa twórców i aktorów występujących w tym filmie. Szczegółowa instrukcja dotycząca zasad bezpieczeństwa związanych z COVID-19 liczy sobie aż 107 stron. Ich wdrożenie kosztowało studio Universal około 9 milionów dolarów.

Główne role w filmie "Jurassic World: Dominion” zgrają Chris Pratt i Bryce Dallas Howard /UIP /materiały dystrybutora

O środkach bezpieczeństwa stosowanych na planie filmu "Jurassic World" Dominion" napisał "The New York Times". W cytowanej tam 107-stronicowej instrukcji znalazło się "wszystko, począwszy od urządzeń mierzących temperaturę członków ekipy po próżniowo zapakowane posiłki serwowane w stołówce przez ubranych w maski ochronne pracowników planu stojących za plastikowymi zasłonami".



Ekipy pracujące nad filmem reżyserowanym przez Colina Trevorrowa, w sumie około 750 osób, podzielone zostały na dwie grupy. W pierwszej z nich znaleźli się filmowcy, których obecność podczas zdjęć jest zbędna. To m.in. specjaliści od scenografii i rekwizytów. Druga, mniejsza grupa filmowców nazywana Strefą Zieloną, obejmuje reżysera, operatorów kamer, dźwiękowców oraz występujących w filmie aktorów, tj, Chrisa Pratta, Bryce Dallas Howard czy powracających do "jurajskiej" serii Sama Neilla i Laurę Dern.



"Pracujący wewnątrz Strefy Zielonej są badani na obecność koronawirusa trzy razy w tygodniu. Przed każdym rozpoczęciem zdjęć, plan spryskiwany jest antywirusową mgiełką. Krzesła, na których między ujęciami zasiadają aktorzy, otoczone są pomarańczową taśmą, aby przypominać innym na planie o konieczności zachowania dystansu społecznego. Kiedy w trakcie zdjęć trafi się dłuższa przerwa, obsada może odpocząć w specjalnym pomieszczeniu zaopatrzonym w kanapy, koce, lampy i rośliny. Na planie znajduje się wiele umywalek, w których każdy musi umyć dłonie, gdy wchodzi i gdy z niego schodzi" - czytamy w "The New York Timesie".

"Abyśmy mogli znaleźć się na pokładzie samolotu wiozącego nas na plan, musieliśmy bardzo dobrze zrozumieć wprowadzone zabezpieczenia i wysłuchać opinii innych. Jesteśmy świnkami doświadczalnymi, które zamierzają zrobić pierwszy krok" - skomentowała protokoły bezpieczeństwa Bryce Dallas Howard. Premiera filmu "Jurassic World: Dominion" została zaplanowana na 11 czerwca 2021 roku.