"Underdog" triumfuje w kinach w Polsce

W miniony weekend "Underdoga" obejrzało w kinach w całej Polsce ponad 285 tys. widzów! Pierwszy polski film o MMA zbiera znakomite opinie recenzentów i widzów, nic więc dziwnego, że przyciągnął do kin tłumy. Jest to zresztą najlepsze otwarcie filmu o tematyce sportowej w Polsce.

"Underdoga" można oglądać w polskich kinach od 11 stycznia /materiały dystrybutora

Tym samym "Underdog" pokonał takie filmy jak "Creed", "Rocky Balboa" i "Za wszelką cenę". Równocześnie produkcja rozpoczyna podbój Europy i Ameryki Północnej.



"Underdog" swoim otwarciem pobił kilka rekordów i pokazał, że na długo zapisze się w pamięci widzów. Z sumą 285 285 widzów znalazł się na czele box office'u ostatniego weekendu, a także jest to najlepsze otwarcie polskiego filmu w styczniu - w tym roku oraz w ubiegłych latach.

Wielkim sukcesem mogą się poszczycić Maciej Kawulski - jest pierwszym polskim reżyserem debiutantem, którego film osiągnął tak świetny wynik w polskich kinach, a także Ewa Lewandowska i Tomasz Mandes, bo to również imponujący debiut polskiego producenta.



Wszystko wskazuje na to, że "Underdog" podbije też kina w Europie i za oceanem, ponieważ będzie pokazywany m.in. w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz Ameryce Północnej (Kanadzie i USA). W samej Wielkiej Brytanii i Irlandii film będzie można obejrzeć w ponad 250 kinach!



"Underdog" to historia upadku i powrotu na szczyt zawodnika MMA. A także pełna realistycznych scen akcji opowieść o słabościach i sile człowieka. Zwątpieniu, które pokonuje rodząca się miłość. O walce z przeciwnościami losu i podnoszeniu się po upadku.

Borys "Kosa" Kosiński (Eryk Lubos) jest u szczytu formy. W walce życia ze swoim największym rywalem Denim Takaevem (Mamed Khalidov) popełnia błąd, który przekreśla jego karierę. Traci wszystko. To wydarzenie rozpoczyna serię upadków i wzlotów, a przede wszystkim zmusza go do tytanicznego wysiłku w walce o szacunek i miłość.

"Wszystko w tym scenariuszu było dopracowane w najmniejszym szczególe, żeby pokazać prawdziwy świat MMA, taki, jaki jest naprawdę - powiedział Mamed Khalidov. - Pokazane są zarówno treningi i życie na ringu, jak i świat poza nim. Tak to właśnie wygląda, że raz możesz być na fali, a później na dnie. Ważne, żeby po tym upadku się podnieść".

W fabule filmu oprócz Eryka Lubosa i Mameda Khalidova pojawiła się gwiazdorska obsada:Aleksandra Popławska, Tomasz Włosok, Janusz Chabior, Jarosław Boberek, EmmaGiegżno, Mariusz Drężek. Dla Mameda Khalidova, międzynarodowego mistrza KSW w wadze półciężkiej z 2009 oraz w wadze średniej z 2015 r., występ w filmie to debiut aktorski.