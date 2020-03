​Uma Thurman w kolejnym serialu

Po przygodzie z realizowanym dla Netfliksa serialem "Chambers" oraz z produkowanym przez stację NBC serialem "Incydent", Uma Thurman wystąpi teraz w produkcji platformy Apple TV+. Będzie to amerykańska wersja izraelskiego serialu "False Flag", którą wyprodukuje Rob Williams ("Człowiek z Wysokiego Zamku"). Serial będzie nosił tytuł "Suspicion".

Uma Thurman w ostatnim czasie porzuciła kino dla telewizji /Kevin Winter /Getty Images

Uma Thurman w "Suspicion" wcieli się w postać bogatej bizneswoman. Akcja serialu rozpocznie się wraz z porwaniem jej syna. Chłopak zostanie uprowadzony z ekskluzywnego nowojorskiego hotelu, a zdarzenie zostanie zarejestrowane na nagraniu, które stanie się hitem Internetu. Głównymi podejrzanymi w sprawie będzie czworo Brytyjczyków, którzy zatrzymali się w hotelu.



Reklama

Oryginalna izraelska produkcja doczekała się dwóch sezonów. Fabuła "False Flag" skupiona była na kilku Izraelczykach, którzy zostali oskarżeni o porwanie oraz na tym, jak to oskarżenie wpłynęło na ich życie.

Oprócz Umy Thurman w serialu zobaczymy też Kunala Nayyara ("Teoria wielkiego podrywu"), Noaha Emmericha ("Zawód: Amerykanin"), Georginę Campbell ("Czarne lustro"), Elyesa Gabela ("Skorpion"), Elizabeth Henstridge ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.") oraz Angel Coulby ("Dancing on the Edge"). Serial wyreżyseruje Chris Long ("Człowiek z Wysokiego Zamku", "Amazing Stories").

"Suspicion" to jeden z wielu zapowiedzianych ostatnio przez Apple TV+ seriali oryginalnych. W planach są jeszcze m.in. komediowy "Trying" z Imeldą Staunton i Rafe'em Spallem, dramat szpiegowski "Slow Horses" z Garym Oldmanem oraz produkowany przez Stevena Spielberga i Toma Hanksa "Masters of Air".