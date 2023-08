"Ukryta sieć": Gwiazdy na premierze filmu! Kto prezentował się najlepiej?

Oprac.: Martyna Zielonka Wiadomości

We wtorek odbyła się uroczysta premiera filmu "Ukryta sieć". Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazd produkcji - Magdaleny Koleśnik, Andrzeja Seweryna i Piotra Trojana. Do zdjęć pozowali również m.in. Grażyna Torbicka i Agnieszka Mrozińska. Film Piotra Adamskiego trafi do kin już w ten piątek.

Zdjęcie Gwiazdy na premierze filmu "Ukryta sieć" / Baranowski / AKPA