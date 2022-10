"Polska silnie współprzeżywa z Ukrainą tę wojnę. Dla Polaków nie jest to wojna do końca za granicą" - stwierdził Czyżewski.

Tegoroczne Dni Kina Polskiego otworzył film dokumentalny o kinach Odessy, które zostały uszkodzone w wyniku rosyjskich ostrzałów. Przed wojną, którą wszczęła przeciwko Ukrainie Rosja, w tych kinach odbywały się pokazy polskich filmów festiwalowych. Obraz, zrealizowany przez grupę Babilon’13, powstał na zlecenie Instytutu Polskiego i będzie pokazywany w innych Instytutach Polskich na świecie.

Czyżewski wskazał, że Dni Kina Polskiego zorganizowano bez względu na działania wojenne w nowej siedzibie Instytutu Polskiego w Kijowie. "To, że w tej chwili Instytut ma nowy budynek pokazuje, że Polska wierzy w to, że Ukraina wygra, bo przecież nie inwestuje swoich pieniędzy po to, żeby za chwilę stąd uciekać" - podkreślił.

Dyrektor ocenił, że jest to wyrazem "pewnej determinacji państwa polskiego: będziemy traktowali Ukrainę, jako kraj, który będzie żył".

XVII Dni Kina Polskiego w Kijowie

Obecny na otwarciu Dni Kina Polskiego deputowany do ukraińskiego parlamentu Mykoła Kniażycki podkreślił, że obecność tej imprezy w warunkach wojennych jest dla niego i jego rodaków symboliczna.

"Powinniśmy rozumieć, że tak, jak rozpoczynamy odbudowę Ukrainy już teraz, kiedy jeszcze trwa wojna, tak samo powinniśmy odbudowywać życie kulturalne. I kiedy wreszcie między nami a agresorem zostanie zbudowany mur, kiedy odzyskamy swoje terytoria, przyszłością kina ukraińskiego będzie współpraca z kinem polskim" - powiedział.

"I o ile przyszłość Ukrainy jest w Europie, to przewodnikiem Ukrainy w Europie będzie Polska, a przede wszystkim polska kultura, która jest bliska i zrozumiała dla każdego Ukraińca" - dodał Kniażycki.

Filmy XVII Dni Kina Polskiego pokazywane będą w kijowskim kinie "Żowteń" oraz na platformie cyfrowej Polskino.takflix.com. W ramach festiwalu ukraińska publiczność obejrzy: "Lokatorkę" w reżyserii Michała Otłowskiego według scenariusza Jacka Mateckiego i Tomasza Klimali, "Ciotkę Hitlera" - Michała Rogalskiego na podstawie scenariusza Wojciecha Tomczyka, "Śmierć Zygielbojma" - Ryszarda Brylskiego wg scenariusza napisanego wspólnie z Wojciechem Lepianką oraz "Sonatę" wyreżyserowaną na podstawie własnego scenariusza przez Bartosza Blaschke.

Festiwal będzie trwał do 16 października.