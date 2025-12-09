Ucięli plotki o rozstaniu. Zachwycili na premierze filmu
Timothée Chalamet i Kylie Jenner od miesięcy przyciągają uwagę mediów. Ich związek, początkowo owiany tajemnicą, został w końcu oficjalnie potwierdzony, gdy pojawili się razem na czerwonym dywanie. Choć w ostatnim czasie grzmiały głosy o ich rzekomym rozstaniu, wygląda na to, że były to jedynie plotki.
Wiosną 2023 roku pojawiły się pierwsze spekulacje na temat związku Timothée Chalameta i Kylie Jenner. Amerykańska celebrytka i modelka z rodziny Kardashianów była świeżo po rozstaniu z Travisem Scottem. Podobno z hollywoodzkim aktorem po raz pierwszy spotkała się na początku roku na pokazie Jeana Paula Gaultiera na paryskim Fashion Weeku.
Dopiero w 2025 roku zadebiutowali razem na czerwonym dywanie, potwierdzając wszystkie plotki. Wcześniej Kylie towarzyszyła Timothée'emu podczas ceremonii przyznania Złotych Globów, gdzie aktor został nominowany za rolę w filmie "Kompletnie nieznany".
Choć wielu komentujących uważa, że Jenner i Chalamet są z dwóch kompletnie różnych światów, ich związek ma też swoich zwolenników. Pojawiają się głosy, że celebrytka rozkwitła przy aktorze.
Kilka tygodni temu w sieci spekulowano o rzekomym rozstaniu słynnej pary. Według listopadowych doniesień Daily Mail decyzję o zakończeniu związku miał podjąć aktor. Dowodem na rozstaniu ma być fakt, że Kylie pojawiła się sama na imprezie z okazji 70. urodzin Kris Jenner. Tabloid twierdził, że Chalamet spędza dużo czasu na planach, więc cierpi na tym jego związek, a Kylie czuje, że wkłada w relację dużo więcej niż on.
Najnowszym wystąpieniem Chalamet i Jenner potwierdzili, że nadal są razem. Pojawili się na premierze filmu "Marty Supreme", w którym aktor gra główną rolę. Postawili na pasujące do siebie kreacje w kolorze pomarańczowym i w ciepłych objęciach zapozowali do zdjęć.
