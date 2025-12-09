Timothée Chalamet i Kylie Jenner: historia związku

Wiosną 2023 roku pojawiły się pierwsze spekulacje na temat związku Timothée Chalameta i Kylie Jenner. Amerykańska celebrytka i modelka z rodziny Kardashianów była świeżo po rozstaniu z Travisem Scottem. Podobno z hollywoodzkim aktorem po raz pierwszy spotkała się na początku roku na pokazie Jeana Paula Gaultiera na paryskim Fashion Weeku.



Dopiero w 2025 roku zadebiutowali razem na czerwonym dywanie, potwierdzając wszystkie plotki. Wcześniej Kylie towarzyszyła Timothée'emu podczas ceremonii przyznania Złotych Globów, gdzie aktor został nominowany za rolę w filmie "Kompletnie nieznany".

Reklama

Choć wielu komentujących uważa, że Jenner i Chalamet są z dwóch kompletnie różnych światów, ich związek ma też swoich zwolenników. Pojawiają się głosy, że celebrytka rozkwitła przy aktorze.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner nadal są razem

Kilka tygodni temu w sieci spekulowano o rzekomym rozstaniu słynnej pary. Według listopadowych doniesień Daily Mail decyzję o zakończeniu związku miał podjąć aktor. Dowodem na rozstaniu ma być fakt, że Kylie pojawiła się sama na imprezie z okazji 70. urodzin Kris Jenner. Tabloid twierdził, że Chalamet spędza dużo czasu na planach, więc cierpi na tym jego związek, a Kylie czuje, że wkłada w relację dużo więcej niż on.

Najnowszym wystąpieniem Chalamet i Jenner potwierdzili, że nadal są razem. Pojawili się na premierze filmu "Marty Supreme", w którym aktor gra główną rolę. Postawili na pasujące do siebie kreacje w kolorze pomarańczowym i w ciepłych objęciach zapozowali do zdjęć.

Zdjęcie Timothée Chalamet i Kylie Jenner / Monica Schipper

Czytaj więcej: Popularna para rozstała się? Brytyjski tabloid sugeruje problemy w raju