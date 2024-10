"U Pana Boga w Królowym Moście": kiedy film trafi do kin?

Najnowszy film Jacka Bromskiego "U Pana Boga w Królowym Moście" to kontynuacja serii, którą w 1998 roku rozpoczął obraz "U Pana Boga za piecem". W 2007 roku powstała druga część, "U Pana Boga w ogródku" (2007). Nowa produkcja zadebiutuje w polskich kinach jesienią, 15 lat po premierze części trzeciej, "U Pana Boga za miedzą".



"Jest to film inny od poprzednich, bo czasy się zmieniły, inna jest widownia, inne są wymagania, inny jest nasz stosunek do Kościoła Katolickiego" - mówił reżyser w sierpniu na spotkaniu z publicznością na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym.

"Premiera miała odbyć się dużo wcześniej. Niestety cenzura telewizyjna jeszcze przed wyborami wstrzymała, nie przyjęła filmu, nie przyjęła obrazu, trzeba było poczekać, aż będzie to możliwe" - dodał.

Czy nowa komedia Jacka Bromskiego odniesie podobny sukces, co poprzednie części serii? Akcja ponownie rozgrywa się na malowniczym Podlasiu. Na ekrany kin film trafi 25 października.

"U Pana Boga w Królowym Moście": fabuła, obsada

Młoda archeolożka z Warszawy (w tej roli świetna Aleksandra Grabowska) przybywa do Królowego Mostu, by przeprowadzić badania w lochach miejscowego kościoła. Ksiądz (powracający Krzysztof Dzierma) za plecami biskupa umożliwia jej pracę w nieodkrytych dotąd podziemiach budowli. Dziewczyna znajduje historyczny dokument, według którego Królowy Most powinien być niepodległym państwem. Rozpoczyna się pełna zabawnych nieoczekiwanych sytuacji i zwrotów akcji walka o odłączenie miasta od Polski i stworzenie go od zera jako samodzielnego kraju.

W obsadzie filmu znaleźli się znakomici aktorzy, którzy od lat są związani z serią. Po raz kolejny Krzysztof Dzierma występuje w roli sympatycznego proboszcza, Andrzej Zaborski gra komendanta policji, a Ryszard Doliński wciela się postać w burmistrza. Kreację przyszłej archeolożki stworzyła Aleksandra Grabowska, której towarzyszy Karol Dziuba, grający Szymona, młodego radcę prawnego.

W filmie "U Pana Boga w Królowym Moście" zobaczymy też Emiliana Kamińskiego w jego ostatniej roli.

Za produkcję odpowiada Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w koprodukcji z Telewizją Polską SA, przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.