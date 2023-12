Telewizyjna kariera Tyry Banks rozpoczęła się od udziału w czwartym sezonie młodzieżowego serialu "Bajer w Bel Air" (1993), gdzie wcieliła się w postać starej znajomej granego przez Willa Smitha głównego bohatera produkcji. Często oglądaliśmy ją w produkcji w koszykarskiej bluzie, która okazała się o tyle znacząca, że w 2000 roku Banks wystąpiła w jednej z głównych ról w filmie "Miłość i koszykówka", natomiast rok później związała się z gwiazdorem NBA Chrisem Webberem. Ich związek przetrwał 3 lata.



Zdjęcie Tyra Banks z Willem Smithem i Alfonso Ribeiro w serialu "Bajer z Bell-Air" / Chris Haston/NBCU Photo Bank/NBCUniversal / Getty Images

Kinowym debiutem Tyry Banks był występ w filmie "Studenci" (1995) w reżyserii Johna Singletona - sugestywnej wizji społeczeństwa podzielonego na dziesiątki nienawidzących się grup. Akcja obrazu rozgrywała się w środowisku studentów uniwersytetu Columbia, gdzie młodzi ludzie szybko przekonali się, że ideały wpajane im na wykładach, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Na tle walk pomiędzy czarnoskórymi studentami i skinami rozwijała się piękna historia miłosna, w której uprzedzenia rasowe wydawały się nieważne. Tyrze Banks partnerowali na ekranie m.in. raper Ice Cube i Laurence Fishburne.

Zdjęcie Tak prezentowała się 20-letnia Tyra Banks / Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images / Getty Images

Kilka lat później w filmie "Wygrane marzenia" (2000) Tyra Banks zagrała jedną z urodziwych, emanujących seksapilem barmanek nowojorskiego baru Coyote Ugly, których zadaniem jest zabawiać męską klientelę tańcem oraz nietypowymi i mało subtelnymi, często złośliwymi dowcipami. Obok Banks na ekranie oglądać mogliśmy też: Marię Bello i polską aktorkę Izabellę Miko.

Wideo "Wygrane marzenia": Trailer

W 2000 roku Banks została ponadto gwiazdą telewizyjnego filmu "Life-Size" - familijnego obrazu wytwórni Disney opowiadającego o pewnej nastolatce (14-letnia Lindsay Lohan!), której lalka pewnego dnia przechodzi niespodziewaną transformację i zamienia się w Perfekcyjną Kobietę (Banks).



Zdjęcie Perfekcyjna Kobieta? /ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content /Getty Images



Banks miała nadzieję, że udział w filmie "Halloween: Powrót" (2002) pomoże pokonać jej strach i męczące ją fobie. "Ja naprawdę potwornie boję się horrorów" - mówiła aktorka. "Kiedy je oglądam, zwykle muszę mieć przy sobie grupkę przyjaciół, nie mogę być sama. Miałam nadzieję, że wyleczę się z tego strachu, kiedy sama zagram w horrorze. Ale kiedy ujrzałam na planie Michaela Myersa, byłam przerażona i nie mogłam nic na to poradzić - ta maska jest jak żywa, a jednocześnie tak całkowicie pozbawiona emocji. To mnie naprawdę wytrąciło z równowagi" - dodała Banks.



Banks była pierwszą czarnoskórą kobietą, która pojawiła się na okładkach magazynów"GQ" i "Sports Illustrated Swimsuit Issue". To ona była również pomysłodawczynią programu "America's Next Top Model", który z powodzeniem prowadziła przez kilkanaście lat. Gospodynią programu była przez pierwsze dwadzieścia dwie edycje, następnie zastąpiła ją Rita Ora, po czym powróciła do swojej roli w 24. odsłonie programu. Program ostatecznie zakończono w 2018 roku.



W latach 2005-2010 modelka prowadziła ponadto autorski talk-show "The Tyra Banks Show", któremu daleko było do sztywnych reguł gatunku.



W 2012 roku modelka wzięła udział w oryginalnej sesji zdjęciowej, w której oddała hołd innym supermodelkom. Banks spróbowała więc odtworzyć przed obiektywem klasyczne pozy m.in. Kate Moss, Claudii Schiffer, Lindy Evangelisty czy Grace Jones.

Zdjęcie Tyra banks w serialu "Glee" / FOX Image Collection / Getty Images

W listopadzie 2013 roku Tyra Banks przeszła metamorfozę, by w gościnnym występie w muzycznym serialu "Glee" wcielić się w postać bezwzględnej szefowej agencji modelek o imieniu Bichette.

W 2017 roku Banks poprowadziła 12. sezon programu "America's Got Talent", z kolei trzy lata później była gospodynią 29. odsłony show "Dancing with the Stars.



W 2018 roku pojawił się sequel telewizyjnego hitu "Life-Size 2", w którym Banks powtórzyła kreację Eve, ożywionej przy pomocy czarów lalki.

Zdjęcie Tyra Banks w "Life-Size 2" / Guy D'Alema / Getty Images

Natomiast w 2021 roku gwiazda pojawiła się gościnnie w jednym odcinku serialu "Niepewne", w którym wcieliła się w panią burmistrz. To była jak dotąd jej ostatnia rola.



Jakiś czas temu głośno było o nowej wersji czarnej komedii "Nie mów mamie, że niania nie żyje" z 1991 roku. Jak informował portal "Deadline", w jednej z ról w filmie miała wystąpić właśnie Banks.



Według informacji "Deadline", produkowany przez studio Treehouse Pictures remake filmu Stephena Hereka miał być uwspółcześnioną wersją, a jej bohaterami miała być afroamerykańska rodzina. Banks wcielić się w filmie "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" w rolę Rose, prezeski firmy odzieżowej, która zatrudnia główną bohaterkę filmu. W oryginalnym filmie w tę rolę wcielała się Joanna Cassidy .

Reżyserem nowej wersji filmu "Nie mów mamie, że niania nie żyje" miał być Bille Woodruff ( "Honey" , "Salon piękności"), a autorem scenariusza Chuck Hayward ("WandaVision"). Nie wiadomo jednak, czy projekt powstanie, czy też plany jego realizacji zostały porzucone.