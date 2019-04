Twórcy o wyjątkowości "Szóstki"

W czwartek 28 marca 2019 roku odbyła się uroczysta premiera miniserialu "Szóstka". O odbiorze najnowszej produkcji TVN mówiły reżyserka Kinga Dębska i grająca w nim jedną z głównych ról Gabriela Muskała.

Gabriela Muskała /Baranowski / AKPA

Muskała nie ukrywała, że jest bardzo zadowolona z "Szóstki". Porównała go do filmu rozbitego na kilka części.

Reklama

Według aktorki serial idealnie wpisuje się w twórczość Dębskiej. Podejmuje poważny temat, ale jednocześnie pełen jest ludzkich uczuć i humoru.

Muskała i Dębska poprzednio spotkały się w 2015 roku na planie komediodramatu "Moje córki krowy".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co zachwyciło Gabrielę Muskałę w serialu "Szóstka"? INTERIA.PL

Aktorka, która w poniedziałek odebrała Orła za najlepszy debiut za scenariusz do "Fugi" Agnieszki Smoczyńskiej, przyznała, że ostatni rok był dla niej wyjątkowo pracowity.

Zapowiedziała jednak, że ma już nowy pomysł i chce jak najszybciej zabrać się do pisania. Tym razem nie przewiduje roli dla siebie. Zamierza za to spróbować swych sił za kamerą.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gabriela Muskała o swoich planach na przyszłość INTERIA.PL

Z kolei Dębska przyznała, że "Szóstka" skupia się na emocjach bohaterów - aspekcie, który zawsze stał w centrum jej twórczości.

Poza tym dzięki niemu znów mogła współpracować ze swoimi "stałymi aktorami - między innymi Muskałą i Marianem Dziędzielem.



"Szóstka" jest historią sześciu osób, które na zawsze połączone zostaną poprzez łańcuchowy przeszczep nerek. Kiedy dawca nie może oddać swojego organu najbliższej potrzebującej osobie, szuka się par, które są w podobnej sytuacji. W ten sposób dochodzi do przeszczepienia krzyżowego, lub jak w przypadku naszych bohaterów, łańcuchowego. Taka transplantacja miała w Polsce miejsce tylko raz. I to właśnie ona zainspirowała twórców do stworzenia historii o cierpieniu, poświeceniu, wielkiej miłości, ale też egoizmie, rozczarowaniu i bezsilności.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kinga Dębska o serialu "Szóstka" INTERIA.PL

Pierwszy odcinek "Szóstki" zostanie wyemitowany przez TVN w niedzielę 31 marca 2019 roku o godzinie 21.30.