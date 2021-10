Organizatorzy festiwalu oraz artyści liczą, że nowo nagrana muzyka zostanie w przyszłości wykorzystana w kolejnych sezonach "Wiedźmina". Póki co, widzowie Netflixa mogą oglądać pierwszy sezon. Według informacji PAP na razie nie można ani potwierdzić, ani wykluczyć, że nagrana muzyka rozbrzmi w następnych sezonach.



Kompozytorzy muzyki do pierwszego sezonu serialu "Wiedźmin" Sonya Belousova i Giona Ostinelli wystąpili podczas tegorocznej gali Festiwalu Muzyki Filmowej (FMF) w sierpniu. Podczas pobytu w Krakowie brali udział w próbach artystów. "Byli zachwyceni atmosferą festiwalu i profesjonalizmem branży" - powiedział w czwartek PAP Michał Zalewski, rzecznik prasowy Krakowskiego Biura Festiwalowego, które organizuje imprezę.



Poziom krakowskiego chóru Pro Musica Mundi kompozytorzy ocenili tak wysoko, że postanowili zarejestrować wspólnie z nim partie chóralne, które zaprezentowali podczas gali, jak i kilka niepublikowanych jeszcze utworów.

Chór Pro Musica Mundi nagrywa muzykę kompozytorów "Wiedźmina"

"Nagrali utwory, które były napisane do pierwszego sezonu 'Wiedźmina', a nie zostały wykorzystane w filmie; oraz nowe utwory, które stworzyli, ale nie nagrali wcześniej" - wyjaśnił rzecznik KBF.

Nagrania odbyły się na początku października w studiu Kotłownia Akademii Górniczo-Hutniczej. Chórem, związanym z FMF od pierwszej edycji, zadyrygował prof. Wiesław Delimat, a nagrania poprowadził dr hab. inż. Paweł Małecki z AGH, który od lat współpracuje z Forum Audiowizualnym FMF.



Twórcy ścieżki dźwiękowej wzięli udział w sesji ze swojego domowego studia w Los Angeles.

"Decyzja kompozytorów muzyki do "'Wiedźmina' o współpracy z polskimi artystami pokazuje, że Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie jest na bardzo wysokim poziomie. Ten festiwal to sukces. To nie tylko koncerty, ale i spotkania, wymiana kontaktów, wieloletnie relacje" - powiedziała PAP Dorota Luzar z KBF.





Chór Pro Musica Mundi współpracuje z Festiwalem Muzyki Filmowej w Krakowie

Chór Pro Musica Mundi jest chórem projektowym. Zajmuje się przygotowywaniem wielkich składów chóralnych do prezentacji dzieł kantatowych, oratoryjnych i symfonicznych - zarówno w kraju, jak i za granicą. Na wzór europejskich akademii chóralnych Pro Musica Mundi stwarza możliwość współpracy między całymi zespołami wokalnymi - unię wybranych śpiewaków i wokalistów, zawodowych i amatorskich zespołów chóralnych z terenu Małopolski. Pro Musica Mundi współpracuje z Europejską Akademią Chóralną. Chór zadebiutował w 2007 r. przy okazji obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji miasta Krakowa wykonaniem kantat "Zakochani w Krakowie" Piotra Rubika oraz "Planety" Gustava Holsta. Przygotowaniem chóru zajmuje się dyrygent prof. Wiesław Delimat.



Wydarzenia Festiwalu Muzyki Filmowej z powodu pandemii, ale i pogody, są w tym roku rozłożone w czasie. Ostatni koncert - "The best of John Barry" - odbędzie się w piątek 22 października w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Podczas wieczoru publiczność usłyszy muzykę z takich produkcji filmowych jak: "Tańczący z wilkami", "Pożegnanie z Afryką", "Niemoralna propozycja". Nie zabraknie także największych hitów z Jamesa Bonda.



Wszystkie tegoroczne koncerty pojawią się w grudniu na platformie Play Kraków.

