Twórcy kultowego cyklu przekroczą granice. Nowy "Predator" zaskoczy

"Predator: Badlands": O czym opowiada film?

"Predator: Badlands", najnowszy film z popularnego cyklu, zadebiutuje w kinach 7 listopada 2025 roku. Zajął miejsce nowego "Blade'a" w kalendarzu — produkcja została ostatnio z niego usunięta.

W roli głównej "Predator: Badlands" wystąpi Elle Fanning, która według doniesień jest fanką serii. Reżyserią zajmie się Dan Trachtenberg. Twórca zdobył uznanie dzięki filmowi sci-fi o tytule "10 Cloverfield Lane", a dwa lata temu był wychwalany przez widzów i recenzentów za całkiem udanego "Predatora: Prey" .

"Po tym, jak Prey odniósł sukces, Dan [Trachtenberg] wrócił i powiedział, że nie chce robić Prey 2. A my na to: ‘To, co chcesz zrobić?’. I podrzucił mnóstwo pomysłów, które były szalone, ale naprawdę fajne. Właściwie zrobiliśmy dwa z nich. To właśnie one ukażą się w przyszłym roku" - zdradził Steve Asbell, prezes wytwórni.



"Predator: Badlands": Nowe informacje o filmie

W wywiadzie z magazynem "Empire" (w którego najnowszym numerze ukazały się informacje o nowych i oczekiwanych produkcjach 2025 roku) Dan Trachtenberg zdradził, że bohaterem najnowszej odsłony "Predatora" będzie... tytułowy stwór. Jak zapowiada reżyser, widzowie będą mogli poczuć więź z Predatorem.

