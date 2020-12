Twórcy kontynuacji „Avatara” pokażą fanom kulisy powstawania filmów

W Nowej Zelandii trwają prace nad trzema kolejnymi częściami jednego z najbardziej dochodowych filmów wszech czasów, „Avatara” Jamesa Camerona. Choć próżno szukać jakiegokolwiek teasera drugiej części, a oficjalne materiały ograniczają się do szkiców koncepcyjnych i zdjęć z planu, to dzięki producentowi Jonowi Landauowi fani filmu mają stały dostęp do nowych informacji. Dzieli się on nimi na swoim profilu na Instagramie. Właśnie tam Landau poinformował o projekcie nazwanym „Behind Pandora” („Za kulisami Pandory”).

Instagram Post

"Począwszy od najbliższego piątku 11 grudnia na oficjalnych stronach społecznościowych filmu 'Avatar' pojawi się projekt 'Behind Pandora'. Opowiedziane w nim zostaną historie ludzi stojących po drugiej stronie kamery. Członków zespołu, dzięki którym możliwe jest pokazanie na ekranie świata Pandory i bohaterów filmu" - napisał Landau, dołączając do posta zdjęcie dużej ekipy "Avatara".

"Każdy film to efekt wspólnej pracy wielu osób. Kontynuacje "Avatara" nie są wyjątkiem. Ze względu na ogromną skalę projektu, liczba osób, które wchodzą w skład jego ekipy, jest o wiele większa niż w przypadku innych filmów. Aby pokazać fanom, jaki wkład członkowie ekipy wnoszą w powstający właśnie film, w trakcie najbliższych tygodni zaprezentujemy wam kilku z nich i pokażemy ich pracę. Opowiedzą oni też o swoich osobistych doświadczeniach związanych z produkcją" - zapowiada.



"Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich członków ekipy. Ludzie, o których opowiemy, reprezentować będą setki innych osób, które też pracują nad filmem. Każdemu z nich jesteśmy wdzięczni" - dodaje na koniec wpisu producent.



Na efekty pracy ekipy Jamesa Camerona przyjdzie poczekać co najmniej do 16 grudnia 2022 roku. Na ten dzień zaplanowana została premiera filmu "Avatar 2". Reżyser pracuje jednocześnie nad kolejnymi kontynuacjami filmu, a trzecią, czwartą i piątą część "Avatara" zobaczymy odpowiednio w 2024, 2026 i 2028 roku. Do obsady znanej z pierwszej części filmu dołączą m.in. Kate Winslet, Cliff Curtis, Michelle Yeoh, Vin Diesel, David Thewlis, Jemaine Clement, Edie Falco i Oona Chaplin.