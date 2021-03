​Twórcy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" szykują nową komedię romantyczną

Komediodramat "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" to jeden z największych włoskich hitów ostatnich lat. Szacuje się, że oryginalny film i jego kilka międzynarodowych remake'ów zarobiły w kinach na całym świecie 270 milionów dolarów. Teraz twórcy tego filmu zajmują się tworzeniem komedii romantycznej zatytułowanej "Per Tutta La Vita" ("Na całe życie").

Kolejny hit na miarę "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"? /materiały prasowe

Film "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" opowiada o kilku parach znajomych, którzy podczas kolacji poznają swoje sekrety za sprawą zabawy, która polega na tym, że każdy musi ujawnić pozostałym treść powiadomień, wiadomości i sms-ów, które pojawią się w telefonie. Rozmowy telefoniczne też są jawne.



Bohaterami nowego filmu również będą pary, a konkretnie cztery małżeństwa, które dowiadują się, że ich śluby były nieważne, bo udzielone przez osobę podszywającą się pod księdza. Czy zgodzą się po raz kolejny powiedzieć sobie "tak", a może wykorzystają tę nadarzającą się okazję do rozstania? - czytamy w oficjalnym opisie komedii romantycznej "Per Tutta La Vita".



Jak informuje portal "Variety", reżyserem filmu "Per Tutta La Vita" jest Paolo Costella, jeden ze współscenarzystów "Dobrze się kłamie...". Scenariusz filmu też napisał on razem z Paolo Genovesem, reżyserem "Dobrze się kłamie..." oraz z Antonellą Lattanzi. Film jest obecnie w fazie postprodukcji, a w rolach głównych wystąpili w nim Claudia Gerini ("Suburra"), Filippo Nigro ("Gliniarze to dranie"), Carolina Crescentini ("W domu wszystko dobrze") oraz Fabio Volo.

"Ten niewiarygodnie utalentowany zespół filmowców udowodnił wcześniej filmem 'Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie', że potrafi tworzyć uniwersalne historie o ważnych rzeczach. Jesteśmy dumni z tego, że pomożemy zmaksymalizować potencjał tego specjalnego filmu najpierw w tradycyjny sposób, a potem poprzez remaki. Ale o tym później" - powiedział Jonathan Decker z produkującego film "Per Tutta La Vita" studia Voltage Pictures.

Nowy film twórców "Dobrze się kłamie..." nie jest jedynym włoskim tytułem z potencjałem na międzynarodowy sukces, który promuje aktualnie studio Voltage Pictures. Innym takim filmem jest anglojęzyczny "Time Is Up" z Bellą Thorne i włoskim gwiazdorem muzyki pop Benjaminem Mascolo.