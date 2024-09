Twórca "Titanica" zdradza. Jego pierwszy film dziś go żenuje

W rozmowie z magazynem Empire Cameron zdradził, że ma dystans do "Terminatora". "Nie uważam tego filmu za Świętego Grala, to mogę powiedzieć na pewno" - mówił laureat trzech Oscarów za "Titanica". "Gdy oglądam go teraz, niektóre elementy wydają mi się żenujące, inne zadowalające, jak na ograniczone środki, którymi dysponowaliśmy".

Cameron zdradził, że nie ma za to problemu z dialogami w "Terminatorze". "Nie żenują mnie one. Najwyraźniej mam większą tolerancję na swojego dialogi od wielu innych osób" - żartował. "Wiecie co? Pokażcie mi swoje trzy spośród czterech najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Wtedy pogadamy o jakości dialogów".

James Cameron: "'Terminator' to mój pierwszy film". Czy to prawda? Nie do końca

"Byłem zupełnie zielony, gdy reżyserowałem 'Terminatora'. Miałem wtedy z 29 lat, a to był mój pierwszy samodzielny filmy. [...] Dlatego jest bliski memu sercu" - zakończył Cameron. Nalega, że "Terminator" to jego debiut, chociaż w 1982 roku wyreżyserował "Piranię 2: Latających morderców". Film został mu jednak odebrany przez producentów i zmontowany bez jego udziału.

"Terminator" okazał się dużym sukcesem. Rozpoczął nie tylko karierę Camerona, ugruntował także pozycję Arnolda Schwarzeneggera jako gwiazdy kina akcji.