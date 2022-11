Twórca slashera o Kubusiu Puchatku nakręci horror o Piotrusiu Panie

Wybór Piotrusia Pana nie jest przypadkowy. Stworzona przez J.M. Barriego w 1902 roku postać jest częścią domeny publicznej, co oznacza, że można z niej korzystać bez konieczności zapewnienia sobie praw autorskich. Tak samo jest z postaciami z "Kubusia Puchatka". Rhys Frake-Waterfield sięgnął po nie po tym, jak książka Milne'a trafiła do domeny publicznej.

Reżyser nie może jednak korzystać z najbardziej popularnych wizerunków Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego czy Piotrusia Pana. Te zostały bowiem stworzone przez studio Disneya i to ta firma ma do nich prawa. Z tego też powodu postaci Kubusia Puchatka i Prosiaczka w filmie "Winnie the Pooh: Blood and Honey" nie przypominają ich najbardziej znanych wizerunków. Naraziłoby to twórców na proces ze strony Disneya.

Reklama

Wideo Winnie the Pooh: Blood and Honey - Official Trailer

"Peter Pan: Neverland Nightmare": Piotruś Pan bohaterem slashera

Jednak doświadczenie zdobyte przy produkcji, która przyniosła Waterfieldowi rozgłos, z pewnością pomoże teraz w tworzeniu postaci Piotrusia Pana na potrzeby filmu, który, jak informuje portal "The Hollywood Reporter", nosił będzie tytuł: "Peter Pan: Neverland Nightmare" ("Piotruś Pan: Koszmar z Nibylandii"). Szczegóły tego projektu na razie nie są znane. Horror o Piotrusiu Panie nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje Rhys Frake-Waterfield. Reżyser wyjawił też, że tworzy już kontynuację filmu "Winnie the Pooh: Blood and Honey", co nie jest specjalnie zaskakującą informacją, biorąc pod uwagę gatunek, jaki reprezentuje. Wszystkie legendarne slashery w przeszłości rozrosły się później w formie franczyzy.

Pierwszy horror o Kubusiu Puchatku amerykańscy widzowie będą mogli obejrzeć 15 lutego 2023. Film będzie wyświetlany w kinach tylko przez jeden dzień. To i tak sukces, bo jest to niskobudżetowa produkcja, która bez rozgłosu, jaki zyskała w sieci, nie miałaby większych szans na dystrybucję kinową.



Jednak zanim efekty prac nad horrorami o Kubusiu Puchatku i Piotrusiu Panie trafią do widzów, wcześniej będzie można zobaczyć inny film Rhysa Frake'a-Waterfielda: "The Killing Tree" ("Zabójcze drzewko"). Jego bohaterką będzie krwiożercza choinka. Film będzie miał premierę już w listopadzie tego roku.