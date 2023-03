Twórca "Rocketmana" nakręci film o mitycznej Fontannie Młodości

Niewiele wiadomo o fabule filmu "Fountain of Youth". Jak informuje portal "Deadline", akcja filmu kręcić się będzie wokół Fontanny Młodości, mitycznego miejsca, w którym wypływa woda dająca wieczną młodość. Wśród producentów filmu są twórcy z grupy Radio Silence - Matt Bettinelli-Olpin , Tyler Gillett oraz Chad Villella, którzy stworzyli dwie ostatnie części "Krzyku".

Najnowszy film Dextera Fletchera , "Randka, bez odbioru", trafi na platformę Apple TV+ już 21 kwietnia tego roku. W głównych rolach wystąpili w nim Ana de Armas oraz Chris Evans . Gwiazdor "Avengersów" wciela się w tym filmie w rolę sympatycznego chłopaka z sąsiedztwa, Cole'a, który poznaje tajemniczą Sadie i zakochuje się w niej od pierwszego wejrzenia. Dziewczyna wkrótce znika bez słowa. Cole zaczyna jej szukać i w końcu odkrywa, że jest ona tajną agentką.

Opromienione sukcesem kasowym filmu "Top Gun: Maverick" studio Skydance, dla którego powstaje film "Fountain of Youth", szykuje dla widzów kilka świetnie zapowiadających się widowisk. To przede wszystkim siódma i ósma część serii "Mission: Impossible", a także kontynuacja hitu Netfliksa "The Old Guard" i szpiegowskie widowisko akcji "Heart of Stone" z Gal Gadot w roli głównej. Studio tworzy też nową wersję popularnej młodzieżowej serii "Mali agenci" .