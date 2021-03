Twórca "Johna Wicka" o skarbach z czasów II wojny

Po zakończeniu zdjęć do czwartej części "Johna Wicka" Chad Stahelski zajmie się reżyserią filmu "Classified". Jak informuje portal "Deadline", ten określany jako połączenie "Szklanej pułapki" i "Poszukiwaczy zaginionej Arki" projekt zostanie wyprodukowany przez studio New Line.

Kariera Chada Stahelskiego świetnie się rozwija /Vivien Killilea /Getty Images

Akcja filmu "Classified" rozgrywać się będzie w tajnym bunkrze, w którym zgromadzono artefakty potajemnie zebrane podczas II wojny światowej. Jak się szybko okaże, są one bardziej potężne niż kiedykolwiek się spodziewano. Autorami pomysłu na film są Andrew Deutschman i Jason Pagan ("Projekt Almanach: Witajcie we wczoraj", "Paranormal Activity: Inny wymiar").



Stahelski, który aktualnie pracuje na planie czwartej części "Johna Wicka", przygotowuje też jeszcze jeden projekt. Będzie to reboot klasycznego "Nieśmiertelnego", z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym, opowiadającego o grupie nieśmiertelnych mężczyzn, którzy przez wieki walczą o to, by pozostać mitycznym "jedynym". Choć nieśmiertelni, można ich zgładzić odcięciem głowy. Stahelski powtarza, że jest fanem tej serii od 1986 roku, kiedy to będąc w liceum, po raz pierwszy obejrzał film Russela Mulcahy'ego.

Zanim rozpoczął karierę reżyserską, Chad Stahelski był uznanym kaskaderem i koordynatorem scen kaskaderskich. Doświadczenie zdobyte na planach takich filmów jak "Matrix", "John Rambo" czy "Niezniszczalni" zaowocowało ekscytującymi i nowoczesnymi scenami akcji, jakie można oglądać w filmach tworzonych przez niego w duecie razem z Davidem Leitchem.

Stahelski jest też aktywny jako producent. Wśród zapowiedzianych już filmów, które produkuje, jest m.in. żeńska wersja "Johna Wicka", czyli "Ballerina". Stahelski jest też producentem filmu "Day Shift" z Jamiem Foxxem w roli głównej. Popularny aktor wcieli się w nim w rolę czyściciela basenów, który nocami poluje na wampiry.